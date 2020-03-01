Cihangir puanı kaptı

Yer: Esat Erdoğmuş Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Mustafa Torun, Abdullah Genç
Hamitköy: Emre,Agit,Eray(Dk.46 Taner),Hasan, İbrahim Güler,İbrahim Kaba, Mert, Ömer(Dk.82 Erbay), Aboubakar Kone, Daniel, Mustafa(Dk90+2.Dk Burak)
Cihangir: Mehmedemin, Gökhan, Zihni, Nurettin, Behiç(Dk.79 Alperen),Musa, Halil İbrahim Sivri (Dk.72 Osman), Hüseyin,İsmail Kone, Çağlar, Ali
Goller: 50.Dk Hasan Akkuyu( Hamitköy)-90+3.Dk Nurettin (Cihangir)
K-Pet Süper Lig’in 21.haftasında Hamitköy ile Cihangir arasındaki mücadele 1-1 berabere sonuçlandı. Hamitköy ikinci devrenin hemen başında Hasan ile bulduğu golle uzun süre önde götürdüğü mücadelenin son anlarında kalesinde golü görünce bir puana razı oldu. Cihangir’in beraberlik golünü Nurettin kaydetti.
15.Dk: Cihangir’de ceza sahasına ortalanan topu Çağlar kafayla Halil İbrahim’e indirdi. Halil’in vuruşunda top direğin dibinden dışarıya gitti.
50.Dk: Hamitköy atağında Ömer’in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Hasan vuruşunda topu filelere gönderdi . Hamitköy 1-0 Cihangir
71.Dk: Hamitköy atağında Mustafa’nın pasıyla savunma arkasına sarkan Ömer kaleci Mehmedemin ile karşı karşıya kaldı ve aşırtma bir vuruş denedi ancak top kalecide kaldı.
77.Dk : Cihangir atağında Hüseyin oluşan karambolde topa vuran isim oldu. Ağlara doğru gitmekte olan topu Agit çizgiden çıkararak uzaklaştırdı.
90+3.Dk: Cihangir’de sağ çaprazda kazanılan frikiği Çağlar ceza sahasına ortaladı. Kaleci Emre’den seken topu Nurettin tamamlayarak filelere gönderdi. Hamitköy 1-1 Cihangir