Cihangir puanı kaptı

Cihangir, Hamitköy deplasmanında uzun süre mağlup götürdüğü maçın 90+3. dakikasında Nurettin’in golüyle 1 puanı hanesine yazdırdı. Hasan’ın golüyle öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamayan Hamitköy’ün evindeki galibiyet serisi de bitmiş oldu.Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı maç sonunda hakem Evren Karademir ve yardımcısı Abdullah Genç’e tepki gösterdi

Yer: Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Mustafa Torun, Abdullah Genç

Hamitköy: Emre,Agit,Eray(Dk.46 Taner),Hasan, İbrahim Güler,İbrahim Kaba, Mert, Ömer(Dk.82 Erbay), Aboubakar Kone, Daniel, Mustafa(Dk90+2.Dk Burak)

Cihangir: Mehmedemin, Gökhan, Zihni, Nurettin, Behiç(Dk.79 Alperen),Musa, Halil İbrahim Sivri (Dk.72 Osman), Hüseyin,İsmail Kone, Çağlar, Ali

Goller: 50.Dk Hasan Akkuyu( Hamitköy)-90+3.Dk Nurettin (Cihangir)

K-Pet Süper Lig’in 21.haftasında Hamitköy ile Cihangir arasındaki mücadele 1-1 berabere sonuçlandı. Hamitköy ikinci devrenin hemen başında Hasan ile bulduğu golle uzun süre önde götürdüğü mücadelenin son anlarında kalesinde golü görünce bir puana razı oldu. Cihangir’in beraberlik golünü Nurettin kaydetti.

15.Dk: Cihangir’de ceza sahasına ortalanan topu Çağlar kafayla Halil İbrahim’e indirdi. Halil’in vuruşunda top direğin dibinden dışarıya gitti.

50.Dk: Hamitköy atağında Ömer’in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Hasan vuruşunda topu filelere gönderdi . Hamitköy 1-0 Cihangir

71.Dk: Hamitköy atağında Mustafa’nın pasıyla savunma arkasına sarkan Ömer kaleci Mehmedemin ile karşı karşıya kaldı ve aşırtma bir vuruş denedi ancak top kalecide kaldı.

77.Dk : Cihangir atağında Hüseyin oluşan karambolde topa vuran isim oldu. Ağlara doğru gitmekte olan topu Agit çizgiden çıkararak uzaklaştırdı.

90+3.Dk: Cihangir’de sağ çaprazda kazanılan frikiği Çağlar ceza sahasına ortaladı. Kaleci Emre’den seken topu Nurettin tamamlayarak filelere gönderdi. Hamitköy 1-1 Cihangir