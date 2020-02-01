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Cihangir moral buldu

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Cihangir, Baf Ülkü Yurdu deplasmanında zorlanmadan galip gelerek ikinci devredeki ilk galibiyetini aldı. Kullandığı 2 penaltı vuruşundan birini gole çeviremeyen Cihangir’in gollerini Nurettin penaltıdan, Donatus ve Ali Öztürk kaydetti. Baf Ülkü Yurdu ise ikinci devredeki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılıp düşüşünü sürdürdü

Cihangir moral buldu

İsmet KARAOSMAN

K-PET Süper Ligde Baf Ülkü Yurdu ile Cihangir arasında Üner Berkalp Stadında oynanan maçı Cihangir, 3-0 kazandı. Konuk ekip zorlanmadan 3 puanı aldı.

Maç boyunca savunmada organize olamayan ve çok kademe hatası yapan Baf Ülkü Yurdu’nda, Atanda’nın da sakatlanıp oyundan çıkması mağlubiyeti getirdi. Etkili oynayan Cihangir’de ise penaltı kaçırmasına rağmen Musa sağ kanattan rakibi oldukça yıprattı.

Maça etkili başlayan Cihangir, kaptan Nurettin’in 28’deki penaltı golü ve Donatus’un 34’deki golüyle devreyi 2-0 önde tamamladı.

İkinci devrede kupa maçını da düşünerek kendini fazla riske etmeyen Cihangir, Ali Öztürk’ün 85’teki golüyle maçı 3-0 kazandı. Baf Ülkü Yurdu ise maçta varlık gösteremedi.

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