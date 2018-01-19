Cihangir kupa öncesinde gövde gösterisi yaptı

5 futbolcuya imza attırarak gövde gösterisi yapan Cihangir’in teknik direktörü Toygar Davulcu, Esentepe ile bugün deplasmanda oynayacakları maçı kazanıp, kupada da ilerlemek istediklerini söyledi

K-PET Süper Lig'de ikinci devreye iyi bir başlangıç yapmak isteyen ve bu doğrultuda hazırlıklarını sürdüren Cihangir, devre arası transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği futbolculara imzaları attırdı.

5 futbolcuya imza attırarak gövde gösterisi yapan Cihangir Fırat Ersalan, Ertan Bulut, Musa Şanlıer, yabancı oyuncular Smart ve Quincy'e formayı giydirerek, sözleşmeye imzalattı.

Kupa maçı öncesinde gövde gösterisi yapan Cihangir’in teknik direktörü Toygar Davulcu, Esentepe ile bugün deplasmanda oynayacakları maçı kazanıp, kupada da ilerlemek istediklerini söyledi. Bu arada Toygar Davulcu, iyileşen ancak henüz tam anlamıyla hazır olmayan Ali Öztürk’ü maçta riske etmeyecek.