banner107
banner69
Hamitköy Barajı’nda yarışacaklar
Hamitköy Barajı’nda yarışacaklar
11 0
12 0
 
7 0
Oktay Çocuk rallici oldu
Oktay Çocuk rallici oldu
50 0
130 0
Doğu’da Aktaş -İnanç takası
Doğu’da Aktaş -İnanç takası
166 0
94 0
banner82

Cihangir kupa öncesinde gövde gösterisi yaptı

banner27

5 futbolcuya imza attırarak gövde gösterisi yapan Cihangir’in teknik direktörü Toygar Davulcu, Esentepe ile bugün deplasmanda oynayacakları maçı kazanıp, kupada da ilerlemek istediklerini söyledi

Cihangir kupa öncesinde gövde gösterisi yaptı
banner137

K-PET Süper Lig'de ikinci devreye iyi bir başlangıç yapmak isteyen ve bu doğrultuda hazırlıklarını sürdüren Cihangir, devre arası transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği futbolculara imzaları attırdı.

5 futbolcuya imza attırarak gövde gösterisi yapan Cihangir Fırat Ersalan, Ertan Bulut, Musa Şanlıer, yabancı oyuncular Smart ve Quincy'e formayı giydirerek, sözleşmeye imzalattı.

Kupa maçı öncesinde gövde gösterisi yapan Cihangir’in teknik direktörü Toygar Davulcu, Esentepe ile bugün deplasmanda oynayacakları maçı kazanıp, kupada da ilerlemek istediklerini söyledi. Bu arada Toygar Davulcu, iyileşen ancak henüz tam anlamıyla hazır olmayan Ali Öztürk’ü maçta riske etmeyecek.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.