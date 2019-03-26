Cihangir Kulübü’nden sert açıklama

K-Pet Süper Lig ekibi Cihangir’de yönetim kurulu geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Salih Say ile Ertan Bulut’un bazı yayın kuruluşlarında yayınlanan açıklamalarına cevap vererek yaptıkları suçlamaların mesnetsiz, sığ açıklamalar olduğunu ve gerçekleri yansıtmadığını dile getirerek şu açıklamayı yaptı.

“Bazı basın yayın organlarında geçtiğimiz günlerde (22.03.2019) haber olarak yayınlanan ve içeriğinde Cihangir Gençlik Spor Kulübüne, başkanına, yöneticilerine ve teknik ekibine yönelik suçlamalar içeren ve gerçekleri yansıtmayan haber ile ilgili kamuoyunu aydınlatmak ve doğruları ortaya koymak adına bu açıklamayı yapmak zaruri bir hal almıştır.

Herkes şunu bilmelidir ki, hiç kimse camiaların üzerinde değildir. Var olan ve her zaman varlığını sürdürecek olan camialardır. Başkanlar, yöneticiler, teknik adamlar ve futbolcular gelip geçici olmakla birlikte, görev süreleri boyunca içinde bulundukları camialara en iyi hizmeti vermek ve o camiayı en iyi şekilde temsil etmekle yükümlüdürler. Bu görev ve sorumluluk da, kişiye özel olarak değişmeden, görev süreleri boyunca aynı bağlılık ve sadakat ile kulüp çıkarları ön planda tutularak devam ettirilmelidir. Köklü geleneğimizin bizlere en temel öğretilerinden biri de budur.

Bahse konu haberde adı geçen oyuncuların kulüp başkanına, yöneticilerine, teknik ekibine ve yöneticilerine yönelik seviyesiz ve hadsiz suçlamaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Teknik Direktörümüz ve ekibi ile ilgili ortaya atılan suçlamalar kabul edilemezdir. Sn. Hasan Burgaç öncelikle bir eğitimci olup, uzun zamandır hem eğitim, hem de spor camiasına hizmet vermekte olup, nasıl bir kişiliğe sahip olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Basit, sığ ve mesnetsizce suçlamaları yapanların, tamamen kendilerini aklama telaşı ile ne kadar büyük bir hata içine düştükleri aşikardır.

Ayrıca, oyuncuların başkan ve yöneticiler tarafından tehdit edildiği iddia edilmektedir. Yasalarımıza göre tehdit bir suç unsurudur ve bu iddiaları ortaya atanlar başkan ve yöneticilerin suç işlediğini iddia ederek, bu kişileri zan altında bırakmaya çalışmaktadırlar. Cihangir Spor Kulübü 1951 yılından beri ülke sporuna çok büyük hizmetler vermiş, vermeye de devam edecektir. Bugüne kadar gelen süreçte de centilmenlik, dostluk ve kardeşlik adına ortaya koyduğu yönetim şekli de herkesin malumudur. Tehdit ve baskı Cihangir Spor Kulübü ile uzaktan yakından ilişkilendirilemez. Bu söylemler bugüne kadar kulübe hizmet eden herkese, özellikle de Cihangir camiasına hakaret anlamına gelmektedir. Cihangir camiasına bu şekilde söylemlerde bulunmak kimsenin haddine değildir.

Ayrıca bu iki kişinin kendi takım arkadaşlarına yönelik yapmış oldukları talihsiz suçlamalar da takım arkadaşlarına yönelik bakış açılarını ve düşüncelerini de ortaya koymaktadır. Kendi doğruları ile hareket eden tüm oyuncularımıza yönelik onur kırıcı ithamlarda bulunan bu kişilerin, dostluk ve arkadaşlığın tarifini yapmaya çalışmaları da manidardır.

Son olarak bir oyuncunun hocasına fiili saldırıda bulunması, küfür etmesi, kendileri dışındaki tüm takım arkadaşlarını gerçek dışı söylemlerle etki altına almaya çalışması, kendileri gibi düşünmeyen oyunculara yönelik kabul edilemez ithamlarda bulunmaları, başkan ve yöneticilerin idareciliğinin sorgulanması, teknik ekibin yaptığı işin sorgulanması (hocayı gönderme çalışması yapılması) ve tüm bunları yaparken de başkaları tarafından camiaya zarar verilmeye çalışılmasının doğruluğunu tüm kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. “