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Cihangir, küçük köyün büyük hikayesini yazdı

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Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası maçında Mağusa Türk Gücü'nü mağlup eden Cihangir, tarihinde ilk kez kupayı kazanırken, final maçı öncesinde sloganlaştırılan "Küçük köyün, büyük hikayesi" de yazılmış oldu Güzel bir organizasyonun olduğu finali, 6,000'e yakın futbolsever coşkuyla izlerken, karşılaşma centilmence başlayıp, centilmence sona erdi. Mağusa Türk Gücülüler, 57. kupayı kazanan Cihangir'i maç sonunda tebrik etti

Cihangir, küçük köyün büyük hikayesini yazdı
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Stad: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Mehmet Malek, Hakan Ünal, Ferhat Tuna, Turgay Misk

Cihangir: Raif Denktaş, Erol, Ertan, Salih, Mikail (Nurettin), Smart, Osei, Offor, Çağlar, Ali Öztürk (Musa), Fırat

MTG: Türkkan, Sami, Yasin, Erdoğ (Rasheed), Yusuf, Malik, Adil, Emre, Arif, Halil, Dinopeter

Goller: 35.Dk Arif (MTG), 45.Dk Halil Turan (K.K), 59.Dk Osei, 90+5.Dk Musa (Cihangir)

Hamit SAKALLI

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası finalinde Cihangir, 1-0 geriye düştüğü maçta Mağusa Türk Gücü'nü 3-1 mağlup ederek, tarihinde ilk kez kupayı kazandı.

5.Dk: MTG atağında Yasin ceza sahası dışından etkili vurdu ancak top az farkla dışarıya gitti.

27.Dk: MTG'de sağ çaprazda kazanılan frikikte Dinopeter direkt kaleye vurdu ancak top direkten geri geldi.

35.Dk: MTG atağında Halil Turan'ın kafa pasıyla savunma arkasına sarkan Arif sağdan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. CİHANGİR 0-1 MTG

45.Dk: Cihangir'de kazanılan frikikte Fırat topu ceza sahasına ortaladı. Halil Turan bu pozisyonda ters bir kafa vuruşu yaparak topu kendi ağlarına gönderdi. CİHANGİR 1-1 MTG

46.Dk: MTG atağında Arif sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Emre'nin kafa vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.

59.Dk: Cihangir'de Nurettin'in kullandığı köşe atışında Offor kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Türkkan'dan geri geldi. Bu pozisyonu iyi takip eden Osei vuruşunda topu filelere gönderdi. CİHANGİR 2-1 MTG

77.Dk: Cihangir atağında Fırat ceza sahası dışından  etkili vurdu ancak top az farkla dışarıya gitti.

90+5.Dk:  Cihangir kontra atağında, MTG kornerinde kalesini gol aramak için terk eden kaleci Türkkan'ın kalede olmamasını iyi değerlendiren Musa  ceza sahası dışından yaptığı vuruşunda topu filelere gönderdi. CİHANGİR 3-1 MTG

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