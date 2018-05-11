Cihangir, küçük köyün büyük hikayesini yazdı

Stad: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Mehmet Malek, Hakan Ünal, Ferhat Tuna, Turgay Misk
Cihangir: Raif Denktaş, Erol, Ertan, Salih, Mikail (Nurettin), Smart, Osei, Offor, Çağlar, Ali Öztürk (Musa), Fırat
MTG: Türkkan, Sami, Yasin, Erdoğ (Rasheed), Yusuf, Malik, Adil, Emre, Arif, Halil, Dinopeter
Goller: 35.Dk Arif (MTG), 45.Dk Halil Turan (K.K), 59.Dk Osei, 90+5.Dk Musa (Cihangir)
Hamit SAKALLI
Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası finalinde Cihangir, 1-0 geriye düştüğü maçta Mağusa Türk Gücü'nü 3-1 mağlup ederek, tarihinde ilk kez kupayı kazandı.
5.Dk: MTG atağında Yasin ceza sahası dışından etkili vurdu ancak top az farkla dışarıya gitti.
27.Dk: MTG'de sağ çaprazda kazanılan frikikte Dinopeter direkt kaleye vurdu ancak top direkten geri geldi.
35.Dk: MTG atağında Halil Turan'ın kafa pasıyla savunma arkasına sarkan Arif sağdan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. CİHANGİR 0-1 MTG
45.Dk: Cihangir'de kazanılan frikikte Fırat topu ceza sahasına ortaladı. Halil Turan bu pozisyonda ters bir kafa vuruşu yaparak topu kendi ağlarına gönderdi. CİHANGİR 1-1 MTG
46.Dk: MTG atağında Arif sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Emre'nin kafa vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.
59.Dk: Cihangir'de Nurettin'in kullandığı köşe atışında Offor kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Türkkan'dan geri geldi. Bu pozisyonu iyi takip eden Osei vuruşunda topu filelere gönderdi. CİHANGİR 2-1 MTG
77.Dk: Cihangir atağında Fırat ceza sahası dışından etkili vurdu ancak top az farkla dışarıya gitti.
90+5.Dk: Cihangir kontra atağında, MTG kornerinde kalesini gol aramak için terk eden kaleci Türkkan'ın kalede olmamasını iyi değerlendiren Musa ceza sahası dışından yaptığı vuruşunda topu filelere gönderdi. CİHANGİR 3-1 MTG