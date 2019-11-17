Cihangir kendine geldi

Cihangir, kötü oynadığı maçta Binatlı'yı mağlup ederek kendine gelirken, liderle arasındaki farkı 2'ye indirdi. Binatlı ise rakibine oranla daha iyi oynadığı maçı kaybederek düşme hattının 1 basamak üzerinde kaldı

Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Hüseyin Özaşık, Mehmet Çelik

Cihangir: MehmetEmin, Gökhan,Zihni, Hüseyin, Behiç, Mikail, Musa(Dk.82 Osman) Çağlar (Dk.90+1.Dk Doğan),Ndue(Dk.54 Erol), Eric, Mishali

Binatlı: Yunus, Mehmet Neşe (Dk.66 Mehmet Ali), Alattin, Bayram, Berkem, Muammer, Debola, Mustafa,Habibi, Abdullah(Dk.78 Serkan), Moses

Goller: 30.Dk Mishali (Cihangir)

Kırmızı kart: 90+6.Dk Gökhan Özer (Cihangir)

K-Pet Süper Lig'in 10. haftasında zirveden kopmak istemeyen Cihangir, şiddetle puana ihtiyacı olan Binatlı'yı konuk etti.

Temponun düşük olduğu mücadelede Cihangir zor da olsa kazanırken,üst grubu takibini sürdürdü. Binatlı ise aldığı bu mağlubiyetle alt sıralarda kalmaya devam etti. Binatlı'nın karşılaşmada bir topu direkten dönerken, Cihangir'de Gökhan Özer mücadelenin son anında kırmızı kart gördü.

25.Dk: Cihangir atağında Musa sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Zihni'nin kafa vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.

30.Dk: Cihangir atağında Eric'in pasıyla sağdan bindiren Musa topu ceza sahasına ortaladı ve arka direkte boş pozisyondaki Mishali kafa vuruşunda topu filelere gönderdi.Cihangir 1-0 Binatlı

42.Dk: Binatlı'da kazanılan frikikte ceza sahasına ortalanan topa iyi yükselen Habibi kafa vuruşunu yaptı ancak top direkten geri geldi .

45+1.Dk: Cihangir atağında Ndue'nin pasıyla sağ çaprazda ceza sahası içerisinde topla buluşan Mishali'nin şutunda kaleci Yunus gole izin vermedi.

47.Dk: Binatlı'da köşe atışını kullanan Berkem'in ortasında top Behiç'in dizinden sekip eline çarptı. Bu pozisyonda Binatlvı futbolcuları penaltı itirazı yaptı ancak hakem Osman Özpaşa devam kararı verdi.

76.Dk: Binatlı'da kazanılan frikikte ceza alanına ortalanan topa iyi yükselen Habibi'nin kafa vuruşunda kaleci Mehmet Emin gole izin vermedi.

90+6.Dk: Binatlı atağında Moses, Gökhan Özer'in müdahalesiyle yerde kaldı. Gökhan Özer bu pozisyonda ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kullanılan atışta oluşan karambolda Alattin vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.