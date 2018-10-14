Cihangir kendine geldi

Lige iyi başlamayan ancak geçtiğimiz hafta Çetinkaya deplasmanından galibiyetle ayrılan Cihangir, evinde teknik direktörsüz çıktığı Türk Ocağı karşısında sahadan 3-2 galip ayrılarak kendine geldiğini gösterdi

STAT: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Osman Özpaşa, Emine Yarkın, Mustafa Torun

CİHANGİR Türkkan Delideniz Fırat Ersalan Nurettin Gecekuşu Ertan Bulut Erol Aksunlar Mikail Sivri Musa Şanlıer Ergün Kozandağ Oliver Uche Sunday Nnemeka Uzor (Dk.63 Çağlar), Omodiagne Victory (Dk.79 Ali Öztürk)

TÜRK OCAĞI İrfan Özbay, Ali Özbahar (Dk.57 Yakubu Malik), Turgut Kaan Çoban, Bilal Ceylan (Dk.57 Ahmet Saygı), İlker Tek, Mehmet Uçar, Ahmet Can Tokmak (Dk.57 Doğukan), Ahmet Coşkun, Tanbora Tiongoli, Remzi Betmezoğlu, Akende Cristian

GOLLER: Dk.33 Victory, Dk.45+1 Ertan Bulut(P), Dk.54 Fırat Ersalan (Cihangir) Dk.62 Remzi Betmezoğlu, Dk.72 Ertan Bulut(Kk)(Türk Ocağı)

K-Pet Süper Lig’de çıkış arayan iki takımın Cihangir Stadı’ndaki mücadelesinde ev sahibi Cihangir, konuk ettiği Türk Ocağı’nı 3-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

DK 5: Gelişen Türk Ocağı atağında ceza alanı dışından yapılan vuruş üstten auta gitti.

DK 11: Orta alandan topu taşıyan ve ceza alına giren Cihangir takımına kaleci İrfan geçit vermedi.

DK 32:Cihangir takımı yine etkili geldi ve ceza alanı içinde düzgün vuruş yapan Viktory takımının ilk golünü attı. Cihangir 1- TOL 0

DK 35: Cihangir golüne karşılık vermek isteyen Türk Ocağı forvetlerine kaleci Türkkan izin vermedi.

DK 40: Köşe vuruşu kullanan Türk Ocağı kafalardan seken top gol olmayınca yine eşitlik golünü bulamadı.

DK 45: Gelişen Cihangir atağında ceza alanı içindeki mücadelede maçın hakemi Osman Özpaşa beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Ertan kaleci İrfan’ın solundan topu ağlara gönderdi. Cihangir farkı ikiye çıkardı. Cihangir 2-0 TOL.

DK 53: Köşe vuruşunu kullanan Cihangir takımından Fırat küçük bir ver kaç ile ceza sahası sol çaprazına girdi yaptığı vuruş kaleci İrfan’ın solundan sol direği sıyıran top ağlarla buluştu. 3-0

DK 58: Farkı artıramaya çalışan Cihangir takımı kaleci İrfanı geçemedi. Türk ocağı takımı üç oyuncu değişikliği birden yaptı.

DK 63: Ataklarını sıklaştırmaya çalışan Türk Ocağı ceza alına girerken yaptığı muhteşem vuruşla kaleci Türkkan’ı çaresiz bırakan Remzi takımının ilk golünü attı. Cihangir 3-1 Türk Ocağı

DK 70: Yedi dakika önce bulduğu gol ile moral bulan Türk Ocağı ceza alanı içindeki karmaşada topa vuran Ahmet Saygı Cihangir’li futbolcu Ertan’a da çarpması sonucu fark bire indi. Cihangir 3-2 Türk Ocağı.

DK 90:Türk Ocağı köşe vuruşu kullandı ancak Akende’nin kafa vuruşu dışarı çıktı.

Maçın son düdüğü ile Türk Ocağı taraftarlarının sahaya attığı yabancı maddeler vardı. Maçın hakemi Osman Özpaşa ve yardımcıları polis eşliğinde soyunma odasına gitti.