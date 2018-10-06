Cihangir kendine geldi

Cihangir, Doğan ve Salih'in kırmızı kart görmesine rağmen Çetinkaya'yı deplasmanda Fırat ve Çağlar'ın golleriyle mağlup ederek kendine geldi. Çetinkaya ise başarılı ilk 2 haftadan sonra üçüncü haftada mağlubiyetle tanıştı

YER: Lefkoşa Atatürk Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, Hüseyin Özaşık, İsmail Ercan

ÇETİNKAYA: Cenk, Hakan, Serkan, Abbas, Batuhan, Ömer, Behiç(DK 81 Doğukan), Çağdaş(DK 63 Ümitcan), Chukwu, Ali Lamin, Mete(DK 56 Erhan).

CİHANGİR: Türkan, Fırat, Salih, Ertan, Erol, Mikail(DK 57 Ergün), Musa(DK 64 Çağlar), Uche, Doğan, Naemeka(DK 85 Nurettin), Vıctory.

KIRMIZI KART: DK 55 Doğan, DK 89 Salih(Cihangir).

GOLLER: DK 48 Fırat, DK 90+6 Çağlar(Cihangir).

K-PET Süper Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan Cihangir, 9 kişi tamamladığı maçta Çetinkaya'yı deplasmanda mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini alıp, rakibi ile puanları eşitledi. Sıcak havanın olumsuz etkilediği Çetinkaya ise eksik rakibi karşısında yakaladığı şansı değerlendiremeyerek ilk mağlubiyetini aldı

17.DK: Çetinkaya takımının kullandığı köşe vuruşunda, Chukwu’nun yaptığı kafa vuruşunda top direğin üzerinden az farkla auta gitti.

19.DK: Sol kanattan gelişen konuk Cihangir atağında Musa’nın topu taşıyıp yaptığı ortada Naemeka’nın dönerek vuruşunu kaleci Cenk ayakları ile önledi.

24.DK: Bir başka konuk Cihangir atağında Uche’nin yaptığı sert ve düzgün vuruşta top az farkla direğin yanından auta gitti.

25.DK: Ev sahibi Çetinkaya kontra atağında savunmanın arkasına iyi sarkan Çağdaş’ın yaptığı aşırtma vuruşta top direğin üzerinden auta gitti.

29.DK: Behiç ile başlayan ev sahibi Çetinkaya atağında, bu oyuncunun pası ile buluşan Ali Lamin’in dönerek sert vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

40.DK: Naemeka – Fırat ver kaçında Fırat’ın ceza alanı içerisinde sert ve etkili vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

43.DK: Çetinkaya takımının sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Chukwu’nun etkili kafa vuruşunu kaleci Türkan güzel önledi.

48.DK: Konuk Cihangir takımının kazandığı serbest vuruşta, topun başına geçen kaptan Fırat güzel bir vuruşla takımını öne geçirdi.0-1

61.DK: Cihangir takımının hızlı atağında Uche’nin taşıyıp kaleye gönderdiği etkili şutu kaleci Cenk son anda kornere çeldi.

90.DK: Cihangir takımının Çetinkaya savunmasını az adamla yakaladığı atakta Fırat’ın pasında Vıctory boş kale yerine topu dışarı gönderdi.

90+2.DK: Çetinkaya takımının kalabalık adamla geliştirdiği atakta Abbas’ın indirdiği topta Ali Lamin’in sert vuruşu direğin az farkla üzerinden dışarı gitti.

90+5.DK: Cihangir takımının Çetinkaya savunmasını az adamla yakaladığı bir başka pozisyonda Fırat’ın uzak mesafeden kaleye gönderdiği top direği yalayarak dışarı gitti.

90+6.DK: Cihangir takımının geliştirdiği kontra atakta Çağlar skoru tayin eden isim oldu.0-2