Cihangir kaçtı, Gençler yakaladı 2-2

K-Pet Süper Lig’de hedefleri farklı olan Gençler Birliği ile Cihangir arasında İskele’de oynanan karşılaşmada Cihangirin iki kez öne geçtiği karşılaşmada maç 2-2’lik skorla tamamlandı. Gençler Birliği ise kaçırdığı goller sonrasında beraberliğe razı oldu

Stad: İskele Cumhuriyet Stadı Hakemler: Fehim Dayı, Sabriye Atikoğlu, Yusuf Bakar Gençler Birliği: Toykan, Sinan Öğüt(Berk), Barış Dağ, Ahmet Kara, Tacettin(Ahmet Aygörmez), Hasan (Mustafa Tekpınar) Martins, Elvis, Cenker, İbrahim Köse, Kevin Cihangir: Türkkan Delideniz, Salih Say, Mikail Sivri, Erol Aksunlar, Fırat Ersalan(Nurettin Gecekuşu), Ertan Bulut, Ali Öztürk(Çağlar), Ergün (Doğan), Omadingbe Victory, Oliver Uche Sunday, Nameka Uzor Goller: Dk. 61 İbrahim Köse, Dk. 87 Kevin (G.Birliği), Dk. 43 Ali Öztürk, Dk.75 Çağlar (Cihangir) İbrahim DALOĞLU K-Pet Süper Ligin 7. Hafta karşılaşmasında İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk Cihangir iki kez öne geçmesine karşın Gençler Birliği beraberliği sağlamayı bildi ve karşılaşma 2-2 sonuçlandı. Karşılaşma iki takımın karşılıklı ataklarıyla başladı. 17. dk. Gençler Birliği’nin kullandığı kornerde Hasan Sarıoğlu müsait pozisyondaki kafa vuruşunda topaz farkla auta gitti. 25. dk. Cihangir atağında Salih Say’ın pasında Emeka kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı. Kaleciyi geçen topu çizgi üzerinde Sinan topu uzaklaştırdı. 41. dk. Gençler Birliği’nin organize gelişen atağında Cihangir ceza sahası içinde topla buluşan Martins çapraz pozisyonda topa vurmakta geçikince Cihangir defansı topu uzaklaştırdı. 43. dk. Cihangir’in hızlı gelişen atağında Emeka’nın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Ali Öztürk kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda plase bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 0-1 yaptı. 50. dk. Orta alanda topla buluşan Cihangir futbolcusu Fırat’ın uzun pasında Erol bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda top üstten auta gitti. 61. dk Orta sahanın solunda G.Birliği’nin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen İbrahim Köse’nin şut orta karşımı vuruşunda hatalı çıkış yapan kaleci Türkkan topu elinden kaçırınca top ağlara gitti. 1-1 63. dk. Cihangir’in hızlı gelişen atağında defansın arkasında topla buluşan Fırat kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda yaptığı vuruşta kaleci Tolga topu elleriyle tokatlayarak gole izin vermedi. 75. dk. Gençler Birliği sahasında topa sahip olan Fırat biraz ilerledikten sonra çok güzel bir ara pasıyla topu Çağlar’a bıraktı. Çağlar da kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1-2 yaptı. 87. dk. Organize gelişen G.Birliği atağında İbrahim Köse’nin ara pasında Cihangir defansından topu kurtaran Kevin plase bir vuruşla topu köşeden ağlara göndererek skoru belirledi. 2-2