Cihangir kaçtı Dörtyol yakaladı

Cihangir stadında Osman Özpaşa Özal Çağlayan Ahmet Atlar hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmaya iyi başlayan Cihangir Mikali Sivri, İsmail Kone ile bulduğu gollerle 2. 0. Öne geçerken Dörtyol'da Ayberk Payas penaltı golü ile farkı bire indirdi ve ilk yarı 2. 1. Cihangir üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci yarıda karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmada Olcay Aykut un ayağından golü bulan Dörtyol eşitliği yakaladı.

Oyunun son bölümünde yapılan oyuncu değişiklikleri sonucunda taraflar golü bulamayınca karşılaşma 2. 2. eşitlikle sona erdi.

Böylece her iki takımda son hazırlık maçınıda oynayarak hazırlık dönemi geride bırakırken, Pazartesiden itibaren müsabaka dönemine başlayacak.