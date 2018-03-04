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Cihangir kaçtı, Çetinkaya yakaladı

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Cihangir 2 farklı öne geçtiği maçta Çetinkaya’nın son bölümde attığı gollere engel olamayarak play out tehlikesi yaşamaya başladı. Çetinkaya ise şampiyonluk yarışında liderden 5 puan geriye düştü

Cihangir kaçtı, Çetinkaya yakaladı
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YER: Üner Berkalp Stadyumu

HAKEMLER: Turgay Misk, Hakan Ünal, Mehmet Ekşici

GAÜ ÇETİNKAYA: Cenk, Serhan, Abbas, Serkan(DK 45 Batuhan), Hüseyin, Sercan, İbrahim, Ümitcan, Tunç(DK 66 Mustafa Kemal), David, Esin(DK 9 Muammer).

CİHANGİR: Raif, Erol, Nurettin, Salih, Mikail, Smart, Osei, Offor, Doğan(DK 46 Ali)(DK 89 Burak), Fırat, Musa(DK 74 Seyhan).

GOLLER: DK 81 pen, 90+2 Hüseyin Kayalılar(GAÜ Çetinaya). DK 44 Fırat, DK 59 Offor(Cihangir)

K-Pet Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde GAÜ-Çetinkaya ile Cihangir, Çetinkaya’nın cezası nedeniyle Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede 2-0 öne geçen konuk Cihangir, bu avantajını koruyamadı ve maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

GAÜ-Çetinkaya'nın gollerini 81. dakikada penaltı olmak üzere 90+2. dakikada Hüseyin Kayalılar kaydetti. Cihangir'in gollerini ise 44. dakikada Fırat Ersalan ve 59. dakikada Offor attı.

2.DK: Gelişen Cihangir atağında Offor’un ceza alanı dışından yaptığı sert vuruş yandzıan az

7.DK: Sağ kanattan gelişen GAÜ Çetinkaya atağında Hüseyin’in  ortasında Ümitcan’ın kafası yandan az farkla dışarı gitti.

9.DK: GAÜ Çetinkaya kontra atağında önce Esin’in sonrasında ise David’in vuruşlarını kaleci Raif önledi.

24.DK: Gelişen Cihangir atağında ceza alanına yapılan ortayı  son anda kornere çeldi

30.DK: Fırat ile başlayan Cihangir atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Smart’ın vuruşu direğin yanından az farkla dışarı gitti.

43.DK: Gelişen GAÜ Çetinkaya atağında Tunç’un vuruşunu Raif son anda kornere çeldi.

44.DK: Cihangir kontra atağında sağdan ceza alanı içerisine kesilen topta Musa’nın kontrol ettiği topu Fırat filelere gönderen isim oldu.0-1

47.DK: Kalabalık gelişen GAÜ Çetinkaya atağında Sercan’ın güzel vuruşunu kaleci Raif enfes önledi.

52.DK: Yeni bir GAÜ Çetinkaya atağında Hüseyin’in ceza alanı dışından yaptığı plase vuruş yandan az farkla dışarı gitti.

59.DK: Çabuk gelişen Cihangir atağında Musa’nın pası ile ceza alanı içerisinde topla buluşan Offor yaptığı güzel vuruş sonrası farkı ikiye çıkardı.0-2

81.DK: Gelişen GAÜ Çetinkaya atağında Mustafa Kemal’e Cihangir ceza alanı içerisinde yapılan hareketi maçın orta hakemi penaltı olarak değerlendirdi. Atışı kullanan Hüseyin Kayalı’lar farkı bire indirdi.1-2

90+2.DK: Gelişen GAÜ Çetinkaya atağında savunma arasına atılan topta Hüseyin Kayalılar skoru tayin etti.2-2

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince iki takım yirmi birinci haftayı birer puanla kapatmış oldu. Bu sonuçla GAÜ-Çetinkaya şampiyonluk yolunda yara alırken, puanını da 41'e, Cihangir ise 27'ye yükseltti.

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