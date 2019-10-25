Cihangir'in zirve inadı tuttu

Doğan Türk Birliği, Cihangir karşısında bulduğu 10’dan fazla gol pozisyonunu değerlendiremeyince Cihangir yıldızları Mishali’nin penaltıdan ve Ndue’nin golleriyle kazanıp, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Cihangir üst üste dördüncü galibiyetini aldı

Yer: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Serkan Şimşek, Mustafa Torun, Engin Akkagün

Doğan Türk Birliği: Cem, Koral(Dk. 22 Aydın), Kenan, Serhan, Ahmet, Bayram(Dk 4 Erdinç), Sercan, Billy, Weston, Diop, Selim(Dk. 79 Ali)

Cihangir: Mehmedemin, Erol, Mikail, Zihni, Nurettin, Behiç, Çağlar(Dk 55 Gökhan), Musa(Dk 85 Ali), Eric, Mishali (dk. 80Hüseyin), Ndue

Goller: Dk. 72 Penaltıdan Mishali, Dk. 80 Ndue Museci

K-PET Süper Ligin en golcü 2 takımının mücadelesinden, konuk Cihangir 2-0’lık net skorla galibiyetle ayrıldı.

Maçın henüz ilk bölümünde 2 futbolcusu Bayram ve. Koral’ı sakatlık nedeniyle kaybeden Doğan Türk Birliği, forvetlerinin de gerek beceriksizlik gerekse de Cihangir kalecisi Mehmedemin’in başarılı kurtarışları sonrasında skor üretememeleriyle evinde oynadığı ikinci önemli maçı da kaybetti.

Dk. 30: Diop pasını Sercan’a verdi, Sercan kaleci ile karşı karşıya vurdu, topu dışarı attı.

Dk. 33: Sercan’ın pası ile buluşan B. Michael çaprazdan topu kale yerine yan ağlara gönderdi.

Dk. 37: Kenan’ın köşe atışından gelen topa yükselen Weston’un vuruşunda kaleci M. Emin gol olmasını önledi.

Dk. 43: Selim çalımlarla Cihangir ceza alanına girdi, Weston’la ver-kaça girdi, sert vuruşu kaleci M. Emin’den döndü, topu önünde bulan Michael boş kale yerine topu üstten dışarı gönderdi.

Dk. 48: Uzun topla buluşan B. Michael savunmadan kurtuldu, müsait pozisyonda topa vurmak yerine pasını Diop’a verdi, Diop vurmadan savunma bastırdı.

Dk. 64: Cihangir savunmanın uzun topu ile Doğan savunmasını eksik yakaladı, Michali vurdu, kaleci Cem’den döndü, boş kaleye topu Muzeci gönderdi, top direkten geri geldi.

Dk. 70: Ceza alanı içinde Agyeı’yi iten Ahmet penaltıya neden oldu. Atışı Cihangir adına Michali kullandı. 1-0

Dk. 78: Kenan’ın pası ile buluşan B. Michael topu dışarı attı.

Dk. 80: Muzeci sol kanattan geldi, yaklaşık 25 metreden sert vurdu, doksana giden top gol oldu. 2-0

Dk. 87: B. Michael topu Cihangir altı pas içinde Diop’a verdi, Diop boş kale yerine topu dışarı attı.

Dk. 90: Kenan soldan geldi, sert vuruşu savunmadan geri geldi.