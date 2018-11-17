Cihangir'in tırmanışı, GG'nin galibiyet hasreti sürüyor

Cihangir, Gençlik Gücü'nü deplasmanında mağlup ederek tırmanışını sürdürdü. 5 haftadır galibiyete hasret kalan ve son 5 haftada sadece 1 puan alabilen Gençlik Gücü'nün ise düşüşü sürdü. Maçta 2 penaltı kararı veren hakem Mustafa Öztugay başarılı bir yönetim sergiledi

Yer: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Hüseyin Özaşık, Sertan Alkın

G.Gücü: Mustafa, Aşkın, Tayfun, M.Kaygısız(76.Dk Burak), İltaç, Mahmut(46.dk Arif), İdan, Ali(68.Dk Abdullah), Debola, Prince Boateng, Özgür

Cihangir: Tuğcan, Fırat, Çağlar, Ertan, Salih, Mikail, Erol, A.Öztürk(74.Dk Doğan) Vıctory(88.Dk Nurettin), Uche, Emeka(52.Dk Musa)

Goller: 36.Dk(P) Özgür, 85. Dk Prince Boateng(G.Gücü),28.Dk Fırat, 57.ve 86.Dk Uche(Cihangir)

Kırmızı Kart: 90+4 Mikail Sivri(Cihangir)

K-PET Süper Lig'in güçlü ekibi Cihangir, gol düellosu şeklinde geçen Gençlik Gücü deplasmanındaki maçtan 3 puanla dönmesini bildi. Uche 2 ve penaltıdan golleriyle rakibini geçen Cihangir'de Mikail kırmızı kart gördü. Gençlik Gücü'ne penaltıdan Özgür'ün ve Prince'in golleri puan için yeterli olmadı.

8.Dk Prince sağdan ceza alanı içine kestiği topu ön direkte defans kornere çeldi. Kornerden gelen topa Prince vurdu top az farkla auta gitti.

28.Dk Fırat sol çaprazdan ceza alanı içine girdi kaleye sert vuruşunda top Mehmet Kaygısız’ın eline çarpınca hakem Mustafa Öztugay penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Fırat topu filelere gönderdi 0-1.

32.Dk gelişen G.Gücü atağında Prince’in ön direğe yaptığı ortaya Mahmut vurdu top kaleci Tuğcan’da kaldı.

36.Dk G.Gücü atağında soldan Mahmut’un ortasında top Erol’un eline çarpınca hakem Mustafa Öztugay bir kez daha penaltı noktasını gösterdi ve atışı kullanan Özgür topu direğe nişanladı ancak direkten dönen top kaleci Tuğcan’a çarptı ve filelerle buluştu 1-1.

45.Dk Cihangir atağında ceza alanı içine Fırat’ın kestiği topa Vıctory vurdu ancak kaleci Mustafa başarılı idi.

54.Dk Cihangir atağında Mikail ortaladı, Çağlar’ın vuruşunda top Mustafa’da kaldı.

57.Dk Mikail sol kanattan uzak direğe doğru ortaladı ve Uche topla buluştu vuruşunda top filelerle kucaklaştı 1-2.

63.Dk gelişen G.Gücü atağında Aşkın’ın yaptığı ortada arka direkte Özgür sert vurdu ancak Tuğcan başarılı idi.

72.Dk G.Gücü kazandığı korner atışını Özgür kullandı ve kavisli giden top uzak kale direğinin içine çarparak oyun alanına geri döndü.

76.Dk Cihangir atağında Vıctory ceza alanı üzerinden sert vurdu top yan kale direğinden geri döndü.

82.Dk Debola’nın ortasında İltaç kafayla indirdi ve bu topa Özgür vurdu top defanstan döndü, dönen topa yine Özgür vurdu top üstten dışarı gitti.

84.Dk gelişen Cihangir atağında günün başarılı ismi Fırat sert vurdu top yan kale direğinden geri döndü.

85.Dk G.Gücü’nün kazandığı korner atışında Özgür’ün yaptığı ortaya Prince harika vurdu ve skoru 2-2 yaptı.

86.Dk Cihangir atağında ceza alanı içinde topla buluşan Uche maçın skorunu belirleyen golü attı 2-3.

(Foto: Necati KÜLAHLILAR)