Cihangir'in şakası yok

Cihangir, Ertan, Ali ve Çağlar'ın sakatlıktan dolayı oyundan çıkmalarına rağmen şampiyonlu adayı Mağusa Türk Gücü'nü mağlup etmeyi başardı. Hasta olan futbolcularının çokluğuna rağmen iyi bir performans sergileyen Mağusa Türk Gücü, uzatmada yakaladığı beraberliği koruyamayarak, mağlubiyete razı oldu

YER: Cihangir Stadı HAKEMLER: Fehim Dayı, Engin Akkagün, Sabriye Atikoğlu CİHANGİR: Tuğcan, Fırat, Ertan(DK 66 Eser), Salih, Mikail, Erol, Çağlar(DK 53 Nurettin), Ali(Doğan), Victory, Uche, Nameka. MAĞUSA TÜRK GÜCÜ: Yusuf, Yasin, Halil, Orhan(DK 80 Emre), Odıbe, Mehmet Erol, Dinopeter, Arif, Peter, Halil, Uğur. GOLLER: DK 19 Çağlar, DK 44 pen Fırat, DK 74, 90+3 Nameka(Cihangir). DK 16 Dinopeter, DK 59 Uğur, DK 90+1 pen Yasin(Mağusa Türk Gücü). K-PET Süper Lig'in en zor deplasmanlarından olan Cihangir'de, Cihangir ile Mağusa Türk Gücü arasında dolu tribünler önünde oynanan dört dörtlük maçı kazanan Cihangir, Mağusa Türk Gücü'ne lider olma şansı tanımadı. Hakem triosunun çok iyi bir yönetim gösterdiği maçta Cihangir'de Emeka ve Fırat galibiyette ön plana çıktılar. Goller ise Emeka 2, Fırat ve Çağlar'dan geldi. 15.DK: Cihangir takımının kullandığı köşe vuruşunda kaleci Yusuf son anda topu önlemeyi başardı. 16.DK: Gelişen konuk Mağusa Türk Gücü atağında ceza alanı dışından Dinopeter yaptığı güzel vuruş sonrası takımını deplasmanda öne geçiren isim oldu.0-1 17.DK: Mağusa Türk Gücü kontra atağında topla buluşan Halil’in kaleci ile karşı karşıya pozisyonunu kaleci Tuğcan iki hamlede önlemeyi başardı. 19.DK: Cihangir takımının kazandığı serbest vuruşta Fırat’ın vuruşu barajdan dönerken, dönen topa Çağlar enfes bir vuruş yaparak skora denge getirdi.1-1 29.DK: Gelişen yeni bir v sahibi takım atağında Çağlar’ın ceza alanı dışından vuruşunda top üstten auta gitti. 44.DK: Cihangir takımının geliştirdiği atakta Ali, ceza alanı içerisinde kaleci Yusuf tarafından yere indirilince ev sahibi takım penaltı kazandı. Atışı kullanan Fırat takımını öne geçiren isim oldu.2-1 59.DK: Mağusa Türk Gücü kontra atağında Arif’in güzel pası ile topla buluşan Uğur, yaptığı vuruş sonrası koru yeniden eşitleyen isim oldu.2-2 66.DK: Sağ kanattan gelişen Mağusa Türk Gücü atağında yapılan güzel ortada Halil’in vuruşunda top az farkla yandan auta gitti. 72.DK: Sağ kanattan organize gelişen Cihangir atağında aldığı topla ceza alanına giren Nameka’nın vuruşunda top yandan az farkla dışarı gitti. 74.DK: Fırat ile başlayan Cihangir atağında bu oyuncunun güzel pasında topla buluşan Nameka takımını yeniden öne geçiren isim oldu.3-2 75.DK: Sağ kanattan çabuk gelişen Mağusa Türk Gücü atağında Mehmet Erol’un güzel ortasında Peter’ın kafa vuruşunu kaleci Tuğcan güzel önledi. 86.DK: Cihangir takımının geliştirdiği atakta Nameka’nın vuruşunu kaleci Yusuf önlemeyi başardı. 90+1.DK: Mağusa Türk Gücü’nün kalabalık adamla geliştirdiği atakta Cihangir ceza alanı içerisinde Eser topa eliyle müdahale edince konuk takım penaltı vuruşu kazandı. Atışı kullanan Yasin skoru bir kez daha eşitleyen isim oldu.3-3 90+3.DK: Cihangir kontra atağında Fırat’ın enfes pasında Nameka skoru tayin eden isim oldu.4-3 Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle karşılaşma tamamlanmış oldu.