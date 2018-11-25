Cihangir'in gözü zirvede

Cihangir, Girne Halk Evi karşısında geriye düştüğü maçtan, uzatma dakikalarında bulduğu golle 3 puanla ayrılarak, lider ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi. Şenol'un attığı golle öne geçen Girne ekibi ise tehlikeli bölgede kaldı

YER: Cihangir Stadı.

HAKEMLER: Hakan Muhtaroğlu-Engin Akkagün-İsmail Egeli

Cihangir: Tuğcan-Fırat(Ergün 90+5)-Çağlar-Ertan-S.Say-Erol-Musa(Doğan dk. 65)-A.Öztürk (Nurettin dk.72)-Victory-Uche Sunday-Uzor

Girne Halk Evi: Okyanus-Hasan-Mahmut-Talip-Şenol-Ertaç-Ndoye(Özgür dk. 78)-Ertan-Lawrance(Yaşar dk. 84)-illiam-James

GOLLER: Dk. 53 Ali Öztürk, dk. 90+2Uche Sunday(CİHANGİR), Dk. 29 Şenol (GİRNE HALK EVİ)

K-PET Süper Lig'in güçlü ekibi Cihangir, Girne Halk Evi karşısında geriye düştüğü maçı Ali Öztürk ve Uche Sunday ile bulduğu gollerle kazanarak ligdeki tırmanışını sürdürdü. Haftalardır puana hasret kalan Girne Halk Evi ise öne geçtiği maçtan puan çıkaramazken, riskli bölgede kaldı.

9. dakikada gelişen Cihangir atağında Uche’nin pasında topla ceza alanına giren A. Öztürk topa sert vurdu kaleci Okyanus kornere attı.

15. dakikadaki Cihangir atağında Erol takım arkadaşı Victory’i gördü. Onun çarpraz pozisyonda kaleye attığı şutta top çizgiye paralel gitti. Arka direkte Musa’nın vuruşu yan ağlarda kaldı.

29. dakikada ilk ve en tehlikeli atağını geliştiren Girne Halk Evi Ndoye’nin sol taraftan ortasında Şenol rakibinin müdahale edemediği topu kontrol ettikten sonra yerden br vuruşla topu filelere göndererek takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

45. dakikadaki Girne H. Evi atağında Şenol’un şutunda Ertaç topu çizgi üzerinde kontrol etti. Müsait pozisyondaki arkadaşına pas vermek yerine ısrarla kaleye vurmak isteyince topu dışarı atarak takımı adına mutlak bir pozisyonu harcamış oldu.

53. dakikada Cihangir aradığı golü buldu. Musa’nın sol taraftan ceza alanına girdikten sonra geriyeiyi bir top çıkardı. Topa düzgün bir vuruş yapan A. Öztürk takımına beraberliği getiren golü attı. 1-1 Bu golden önce faul olduğu gerekçesi ile Girne H. Evi futbolcularının uzun süre itirazı oldu.

61. dakikada ki Girne Halk Evi atağında Lawrance’nin ortasında Ndoye topun gelişine vurdu. Ağlara gitmekte olan topa Ertan son anda kafa ile müdahale ederek topu kornere attı.

70. dakikada Cihangir takımından Doğan’ın sert şutunda top üst direkten döndü defans uzaklaştırdı.

90+2’nci dakikada Cihangirin galibiyet golü geldi. Topla sol tarafta ceza alanı içinde buluşan Uche sert ve düğün bir vuruşla topu ağlarla buluşturunca Cihangir 2-1 öne geçti.

Maç da bu skorla sona erdi ve Cihangir zirveye bir adım daha yaklaşmış oldu. A-2 gençler maçını Cihangir gençleri 5-0 kazandı.