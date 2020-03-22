Cihangir gençleri bireysel çalışıyor

Dünyada ve ülkemizde görülen koronavirüs salgını nedeniyle devletin aldığı kararlar neticesinde birçok spor dalı gibi futbolda da hem maçlar hem de antrenmanlar durdu.

Bu bağlamda takımlar sporcularının fiziki güçlerini kaybetmemeleri için bireysel çalışmaları için hazırladıkları programlarını futbolcularıyla paylaşarak onları hazır tutmaya çalışıyor.

Ülkemizin genç antrenörlerinden Arif Pınardan da bu bağlamda çalıştırdığı süper lig ekibi Cihangir U21 takımı oyuncularına verdiği program çerçevesinde futbolcularının bireysel çalıştığını belirtti.