Cihangir futbolcu adayları, cimnastik eğitimi alıyor

Cihangir Futbol Okulu, bir ilki gerçekleştirerek futbolcu adaylarına, Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği’nde cimnastik eğitimi başlattı

Hüseyin Kızmazoğlu’nun antrenörlüğünü yaptığı Cihangir Futbol Okulu, bir ilki gerçekleştirerek, futbolcu adaylarına cimnastik eğitimi başlattı.

Cihangir Futbol Okulu’nun , Hasan Sapsızoğlu’nun baş antrenörlüğünü yaptığı Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği’nde başlatılan cimnastik çalışmalarıyla ilgili açıklaması şöyle:

“Cihangir Futbol Okulu olarak yeni bir ilke imza atarak 4 yaş ve üzeri olan futbolcularımızın gerek koordinasyon, gerekse kas gelişimini ve hareket kapasitelerini artırmak için jimnastik eğitimlerine başladık. Haftada 2 gün olmak üzere servis hizmeti de dahil eğitim vererek onların geleceğine dokunmaya çalışıyoruz.

Hedefimiz spor yaparak sağlıklı bireyleri geleceğe hazırlamaktır. Kız veya erkek çocuklarımız bu eğitimden faydalanabilirler. Daha önce de belirttiğimiz gibi Cihangir Futbol Okulu olarak hedefimiz çocuklarımızın geleceği ve çocuklarımızın yüzündeki tebessümdür. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.”