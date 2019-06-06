Cihangir Futbol Okulundan örnek girişim

Cihangir Futbol Okulu, çocuklara futbol eğitimini, bilimsel yöntemlerle verirken, diyetisyen eşliğinde ölçüm gerçekleştirdi

Hüseyin Kızmazoğlu'nun koordinatörlüğünü yaptığı Cihangir Futbol Okulu, çocuklara futbol eğitimini, bilimsel yöntemlerle veriyor.

Futbol dışında farklı aktivitelere de sporcularını yönlendiren Cihangir Futbol Okulunun, diyetisyen eşliğinde gerçekleştirilen uygulaması ile ilgili açıklaması şöyle:

"Hedeflerimiz arasında bulunan diyetisyen ölçümünün ilkini dün sahamızda bulunan loca alanında gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte her ay çocuklarımızın gerekli ölçümleri yapılıp siz değerli ailelere kitapçık şeklinde raporlamalar gönderilecektir.

Oradaki gelişimleri veya önlem almamız gereken noktaları sizler ile paylaşacağız. Her ayın ortasında daha önce belirttiğimiz gibi yaş gruplarına göre diyetisyen eğitimleri yapılacaktır. Futbol okulunun daha önce de amacını ifade etmiştik. Okulumuzda olan çocuklara iyi hizmet vererek onların geleceklerin dokunma hedefindeyiz. Hepsi çok iyi bir futbolcu olamayabilir ama hepsinin iyi bireyler iyi insanlar olması için çalışacağız. Yeni oluşumun bir parçası ol.