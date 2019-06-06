 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
“Gelecek Sizinle Güzel Olacak” Turnuvası yapıldı
“Gelecek Sizinle Güzel Olacak” Turnuvası yapıldı
47 0
Dikkat Aranıyorlar!
Dikkat Aranıyorlar!
59 0
 
Terkan’dan Feray için baby shower
Terkan’dan Feray için baby shower
73 0
YDÜ’den 50. sergi
YDÜ’den 50. sergi
11 0
İngiltere’den Afrika’ya uzanan bir Kıbrıslı Türk’ün başarı hikâyesi
İngiltere’den Afrika’ya uzanan bir Kıbrıslı Türk’ün başarı hikâyesi
79 0
Fulya Tilki dünya dördüncüsü
Fulya Tilki dünya dördüncüsü
36 0
Rengârenk uçurtmalar Gönyeli’yi selamladı
Rengârenk uçurtmalar Gönyeli’yi selamladı
8 0
banner82

Cihangir Futbol Okulundan örnek girişim

banner27

Cihangir Futbol Okulu, çocuklara futbol eğitimini, bilimsel yöntemlerle verirken, diyetisyen eşliğinde ölçüm gerçekleştirdi

banner262
Cihangir Futbol Okulundan örnek girişim
banner267

Hüseyin Kızmazoğlu'nun koordinatörlüğünü yaptığı Cihangir Futbol Okulu, çocuklara futbol eğitimini, bilimsel yöntemlerle veriyor.

Futbol dışında farklı aktivitelere de sporcularını yönlendiren Cihangir Futbol Okulunun, diyetisyen eşliğinde gerçekleştirilen uygulaması ile ilgili açıklaması şöyle:

"Hedeflerimiz arasında bulunan diyetisyen ölçümünün ilkini dün sahamızda bulunan loca alanında gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte her ay çocuklarımızın gerekli ölçümleri yapılıp siz değerli ailelere kitapçık şeklinde raporlamalar gönderilecektir.

Oradaki gelişimleri veya önlem almamız gereken noktaları sizler ile paylaşacağız. Her ayın ortasında daha önce belirttiğimiz gibi yaş gruplarına göre diyetisyen eğitimleri yapılacaktır. Futbol okulunun daha önce de amacını ifade etmiştik. Okulumuzda olan çocuklara iyi hizmet vererek onların geleceklerin dokunma hedefindeyiz. Hepsi çok iyi bir futbolcu olamayabilir ama hepsinin iyi bireyler iyi insanlar olması için çalışacağız. Yeni oluşumun bir parçası ol.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.