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Cihangir farkla turladı

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Cihangir, Ozanköy'ü üstün bir oyundan sonra özellikle ikinci devrede bulduğu gollerle 6-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi

Cihangir farkla turladı

Nicosia Group Kıbrıs Kupasında K-PET Süper Lig ekibi Cihangir, K-PET Birinci Lig sonuncusu Ozanköy'ü, üstün bir oyundan sonra özellikle ikinci devrede bulduğu gollerle 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek ilk turu geçip, ikinci tura yükseldi.

Cihangir Stadında oynanan ve Ferhat Tuna'nın yönettiği maçta Cihangir rakibi karşısında zorlanmadan maçı kazandı. Maçın ilk devresini Cihangir, Eric'in golüyle 1-0 önde tamamladı.

İkinci devrede Eric, Mishali 2, Gökhan Özer ve Halil İbrahim'in golleriyle Cihangir, rakibini 6-0 mağlup ederek turu geçti.

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