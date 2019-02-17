Cihangir evinde, yabancılarıyla güzel

Cihangir, iki takımın da 10 kişi tamamladığı maçta Çetinkaya'yı yabancı futbolcuları Henri Belle ve Uche Sunday’in golleriyle mağlup etti

Stad: Cihangir Stadı

Hakemler: Ali Özer, İsmail Egeli, Hakan Gök

Cihangir: Tuğcan, Erol, Nurettin, Ertan, Mikail, Çağlar, Fırat, Musa(Ali), Yannick, Uche Sunday (Ergün), Henri Belle(Doğan)

Çetinkaya: Cenk, Tunç (Erhan), Serkan, Batuhan, Çağdaş(Burak), Doğukan, Ömer, Behiç (Mete), Amani, Hakan, Samet

Goller: Dk. 8 Henri Belle, Dk.46 Uche Sunday (Cihangir), Dk.64 Ömer (Çetinkaya)

K-Pet Süper Lig’de ligin 2 rahat takımının maçında Cihangir, evinde kazandığı maçlara bir yenisini daha eklerken, Çetinkaya'yı da mağlup ederek üst sıralarda yer almaya devam etti.

Cihangir’e galibiyeti getiren golleri yabancı futbolcuları Henri Belle ve Uche Sunday kaydetti.

İstikrarsız gidişini sürdüren Çetinkaya karşılaşmada Ömer Gül ile gol bulmasına rağmen Derviş Kolcu yönetiminde ilk mağlubiyetini aldı. Çetinkaya’da Hakan’ın bir şutu ise yan direkten döndü.

Karşılaşmanın 82. dakikasında futbolcular arasında yaşanan itişmede Cihangir’den Kaho Yannick, Çetinkaya’dan ise Doğukan Demirman kırmızı kart gördüler.