Cihangir, Eşref Yücel’i anacak

Cihangir Spor Kulübü lisanslı futbolcularından Sezer ve Eser Yücel’in merhum babası, Cihangir taraftarı Eşref Yücel anısına bugün Türk Ocağı ile karşılaşma yapacak.

Geçtiğimiz yıl Yenicami ile oynayarak ilkini düzenledikleri anı maçının bu yıl ikincisini Türk Ocağı ile oynayarak yapacak Cihangir Spor Kulübü adına kulüp başkanı Aytaç Karavezirler, Eşref Yücel’in tüm sevenlerini ve ailesini maça davet etti.

Cihangir ile Türk Ocağı arasında bugün (18 Ağustos Cumartesi) oynanacak Eşref Yücel Anı Maçı Cihangir Stadı’nda saat 17.00’da başlayacak.