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Cihangir, Esentepeliler’e talip

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Cihangir, Esentepeliler’e talip
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K-PET Süper Ligde 2018 – 2019 sezonunu dar bir kadroyla, istediği yerde tamamlayamayan Cihangir, yeni sezona geniş ve alternatifli bir kadroyla girmek için çalışmalara başladı.

Cihangir, K-PET Süper Lige veda eden Esentepe’nin iki futbolcusuna talip oldu. Yönetim kurulu ile yaşadığı anlaşmazlık sonrasında sezonu yarıda bırakan ancak play out maçlarında takıma dönen kaleci Ali Karal ve Esentepe’nin yıldızı Kağan Görneçli’ye talip olan Cihangir, bu futbolcuların transferi için Esentepe yönetimiyle temasa geçti.

Cihangir ayrıca Gençlik Gücü’nün deneyimli savunma oyuncusu Mehmet Kaygısız’a da transfer teklifinde bulundu.

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