Cihangir'e ilk darbe Kaymaklı'dan

Küçük Kaymaklı, Cihangir karşısında Asare ve Okafor'un golleriyle galip gelirken, yenilmezliğini sürdürüp, rakibine ilk mağlubiyeti tattırdı. Hakemlerin genelde iyi bir yönetim gösterdikleri maçta Burak Mandıralı'nın kritik kararı takdir aldı

Yer: Lefkoşa ŞHT Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Mehmet Ekşici, Burak Mandıralı

Küçük Kaymaklı: Efe, Berkem, Talat, Bahadır, Taner, Hüseyin Adal, Yusuf (Dk. 65 Rifat), Barkın, Asare (Dk.89 Muhammet), Osita, Okafor (Dk.90+4 Erdoğan)

Cihangir: Mehmet Emin, Nurettin, Erol, Mikail, Zihni, Çağlar (Dk.59 Hüseyin Hürben), Musa (Dk.65 Ali), Behiç (Dk.90+2 Gökhan), Ndue, Eric, Mishali

Goller: Dk.32 Asare, Dk.85 Okafor (K.Kaymaklı)- Dk.39 Mishali (Cihangir)

Soydan SAKALLI

K-Pet Süper Ligin üçüncü haftasında Küçük Kaymaklı konuk ettiği Cihangir’i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Küçük Kaymaklı bu sonuçla ligdeki ikinci galibiyetini alırken, üst üste ikinci 3 puanını alarak 7 puana yükseldi. Cihangir ise ilk mağlubiyetini alırken, 6 puanda kaldı.

24.Dk: K.Kaymaklı atağında Berkem sağdan ceza sahasına ortaladı. Osita’nın kafa vuruşunda kaleci Mehmet Emin gole izin vermedi.

32.Dk: K.Kaymaklı’da Talat’ın sağdan ortasında Zihni topu uzaklaştırmak isterken topu Asare’nin önüne bıraktı. Asare’nin vuruşunda top filelere gitti. K.Kaymaklı 1-0 Cihangir

38.Dk: K.Kaymaklı atağında topla ceza sahasına giren Okafor’un şutunda kaleci Mehmet Emin gole izin vermedi.

39.Dk: Cihangir’in kazandığı serbest vuruşta Musa topu ceza sahasına ortaladı. Oluşan karambolde topu alan Zihni arka direkte boş durumda olan Mishali’ye pasını aktardı ve Mishali’nin vuruşunda top filelere gitti. K.Kaymaklı 1-1 Cihangir

72.Dk: K.Kaymaklı savunmasında Bahadır’ın büyük hatasında topu alan Mishali, kaleci Efe ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Efe gole izin vermedi. Efe’den dönen topu Ndue kontrol edemeyince top dışarıya gitti.

85.Dk: K.Kaymaklı’da kaleyi tam karşıdan gören bir noktada kazanılan frikiği kullanan Okafor güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 2-1 Cihangir