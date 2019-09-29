Cihangir'e ilk darbe Kaymaklı'dan

Yer: Lefkoşa ŞHT Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Mehmet Ekşici, Burak Mandıralı
Küçük Kaymaklı: Efe, Berkem, Talat, Bahadır, Taner, Hüseyin Adal, Yusuf (Dk. 65 Rifat), Barkın, Asare (Dk.89 Muhammet), Osita, Okafor (Dk.90+4 Erdoğan)
Cihangir: Mehmet Emin, Nurettin, Erol, Mikail, Zihni, Çağlar (Dk.59 Hüseyin Hürben), Musa (Dk.65 Ali), Behiç (Dk.90+2 Gökhan), Ndue, Eric, Mishali
Goller: Dk.32 Asare, Dk.85 Okafor (K.Kaymaklı)- Dk.39 Mishali (Cihangir)
Soydan SAKALLI
K-Pet Süper Ligin üçüncü haftasında Küçük Kaymaklı konuk ettiği Cihangir’i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Küçük Kaymaklı bu sonuçla ligdeki ikinci galibiyetini alırken, üst üste ikinci 3 puanını alarak 7 puana yükseldi. Cihangir ise ilk mağlubiyetini alırken, 6 puanda kaldı.
24.Dk: K.Kaymaklı atağında Berkem sağdan ceza sahasına ortaladı. Osita’nın kafa vuruşunda kaleci Mehmet Emin gole izin vermedi.
32.Dk: K.Kaymaklı’da Talat’ın sağdan ortasında Zihni topu uzaklaştırmak isterken topu Asare’nin önüne bıraktı. Asare’nin vuruşunda top filelere gitti. K.Kaymaklı 1-0 Cihangir
38.Dk: K.Kaymaklı atağında topla ceza sahasına giren Okafor’un şutunda kaleci Mehmet Emin gole izin vermedi.
39.Dk: Cihangir’in kazandığı serbest vuruşta Musa topu ceza sahasına ortaladı. Oluşan karambolde topu alan Zihni arka direkte boş durumda olan Mishali’ye pasını aktardı ve Mishali’nin vuruşunda top filelere gitti. K.Kaymaklı 1-1 Cihangir
72.Dk: K.Kaymaklı savunmasında Bahadır’ın büyük hatasında topu alan Mishali, kaleci Efe ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Efe gole izin vermedi. Efe’den dönen topu Ndue kontrol edemeyince top dışarıya gitti.
85.Dk: K.Kaymaklı’da kaleyi tam karşıdan gören bir noktada kazanılan frikiği kullanan Okafor güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 2-1 Cihangir