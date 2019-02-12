banner255
Şahane İstanbul'u anlatan şahane kitaplar
Şahane İstanbul'u anlatan şahane kitaplar
13 0
Suya düşen telefon nasıl kurtarılır?
Suya düşen telefon nasıl kurtarılır?
64 0
 
Kalavaç, Ayşe ninesine ağlıyor
Kalavaç, Ayşe ninesine ağlıyor
22 0
PSG, kırmızı şeytanları durdurdu
PSG, kırmızı şeytanları durdurdu
13 0
Loto'da dev ikramiye
Loto'da dev ikramiye
63 0
“Yerli iş gücüyle ilgili tüzük, Bakanlar Kurulu’ndan geçmeyecek”
“Yerli iş gücüyle ilgili tüzük, Bakanlar Kurulu’ndan geçmeyecek”
96 0
Misinalara dolanan kaplumbağa sahile vurdu
Misinalara dolanan kaplumbağa sahile vurdu
26 0
banner82

“Cihangir'e final oynatmak hedefindeyiz”

banner27

“Cihangir'e final oynatmak hedefindeyiz”
banner215

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası’nda 2.tur kura çekiminde K-PET Süper Lig ekibi Cihangir,K-PET Birinci Lig ekibi Yonpaş Dumlupınar ile eşleşmişti.

Bu eşleşme ile ilgili olarak Cihangir teknik direktörü Hasan Burgaç şu açıklamalar yaptı:

"Hedefi futbolcularımız belirleyecek. Biz, Cihangir'i ligde üst sıralara Kıbrıs Kupası’nda ise finale oynatmak hedefindeyiz. Bunu başarmak için de elimizden geleni yapacağız.

Kıbrıs Kupası’ndaki rakibimiz Yonpaş Dumlupınar, Süper Lig ayarında bir takım oluşturdu. Çok tecrübeli futbolcuları vardır. Ama biz de turu geçmek istiyoruz. Bunun için de sahada mücadele edeceğiz."

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.