“Cihangir'e final oynatmak hedefindeyiz”

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası’nda 2.tur kura çekiminde K-PET Süper Lig ekibi Cihangir,K-PET Birinci Lig ekibi Yonpaş Dumlupınar ile eşleşmişti.

Bu eşleşme ile ilgili olarak Cihangir teknik direktörü Hasan Burgaç şu açıklamalar yaptı:

"Hedefi futbolcularımız belirleyecek. Biz, Cihangir'i ligde üst sıralara Kıbrıs Kupası’nda ise finale oynatmak hedefindeyiz. Bunu başarmak için de elimizden geleni yapacağız.

Kıbrıs Kupası’ndaki rakibimiz Yonpaş Dumlupınar, Süper Lig ayarında bir takım oluşturdu. Çok tecrübeli futbolcuları vardır. Ama biz de turu geçmek istiyoruz. Bunun için de sahada mücadele edeceğiz."