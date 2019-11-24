Cihangir dört nala zirveye

Yer: Atatürk Stadı
Hakemler: Ali Özer, Emre Çevikdal, Emine Yarkın
Gençlik Gücü: Raif ,Hacı ,Arif ,Özgür ,Muhammet (Dk.69 Akın) Idan (Dk.78 Hüseyin Paşa) Hüseyin Taşçı, Prince (Dk.88 Bora) Tayfun ,Aşkın ,Sezgin
Cihangir Tuğcan ,Nurettin ,Musa , Mishali (Dk.80 Halil) Ndue ,Eric ,Erol (Dk.85 Doğan) Mikail ,Çağlar ,Ali (Dk.80 Osman) Hüseyin
Goller: Dk.61 Eric, Dk.66 Ndue, Dk.72 Musa, Dk.85 Hüseyin (Cihangir)
K-Pet Süper Lig’in 11’inci haftasında Gençlik Gücü ile Cihangir, Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldiler.
Karşılaşmayı konuk Cihangir ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 kazanırken ligde de ikinci sıraya tırmandı. Lider Mağusa Türk Gücü'nün 1 puan gerisinde olan Cihangir, 24 puana yükseldi.
İlk devresi oldukça düşük tempoda oynanan maçta gol sesi çıkmazken, Gençlik Gücü devrenin son anlarında Özgür ile önemli bir pozisyonu harcadı.
İkinci devreye Cihangir oldukça etkili başladı. Gençlik Gücü kalecisi Raif tek başına
Cihangir’e direnmesine ve başarılı kurtarışlarına rağmen 61. dakikadan itibaren geşen gollerle Gençlik Gücü sahada adeta çöktü.
Cihangir’in golleri Eric, Ndue, Musa ve Hüseyin Hürben’den geldi. Gençlik Gücü ise 8 puanda sıkıntılı bçlgedekaldı.