Cihangir dört nala zirveye

Cihangir deplasmanda Gençlik Gücü'nü 4 farkla mağlup ederek lider Mağusa Türk Gücü'nün 1 puan gerisinde ikinci sıraya yükseldi. Teknik direktör Hakan Sermaye'nin kırmızı kart gördüğü Gençlik Gücü aldığı mağlubiyetle düşme hattının hemen üzerinde yer aldı

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Ali Özer, Emre Çevikdal, Emine Yarkın

Gençlik Gücü: Raif ,Hacı ,Arif ,Özgür ,Muhammet (Dk.69 Akın) Idan (Dk.78 Hüseyin Paşa) Hüseyin Taşçı, Prince (Dk.88 Bora) Tayfun ,Aşkın ,Sezgin

Cihangir Tuğcan ,Nurettin ,Musa , Mishali (Dk.80 Halil) Ndue ,Eric ,Erol (Dk.85 Doğan) Mikail ,Çağlar ,Ali (Dk.80 Osman) Hüseyin

Goller: Dk.61 Eric, Dk.66 Ndue, Dk.72 Musa, Dk.85 Hüseyin (Cihangir)

K-Pet Süper Lig’in 11’inci haftasında Gençlik Gücü ile Cihangir, Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldiler.

Karşılaşmayı konuk Cihangir ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 kazanırken ligde de ikinci sıraya tırmandı. Lider Mağusa Türk Gücü'nün 1 puan gerisinde olan Cihangir, 24 puana yükseldi.

İlk devresi oldukça düşük tempoda oynanan maçta gol sesi çıkmazken, Gençlik Gücü devrenin son anlarında Özgür ile önemli bir pozisyonu harcadı.

İkinci devreye Cihangir oldukça etkili başladı. Gençlik Gücü kalecisi Raif tek başına

Cihangir’e direnmesine ve başarılı kurtarışlarına rağmen 61. dakikadan itibaren geşen gollerle Gençlik Gücü sahada adeta çöktü.

Cihangir’in golleri Eric, Ndue, Musa ve Hüseyin Hürben’den geldi. Gençlik Gücü ise 8 puanda sıkıntılı bçlgedekaldı.