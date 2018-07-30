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Cihangir'de rota Yannick

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Cihangir forması giydiği dönemde orta sahada oldukça etkili olan Yannick ile sürekli temasta olan Cihangir yönetimi, futbolcunun Türkiye'de beklediği transfer olmaması halinde futbolcuyu ülkeye getirecek

Cihangir'de rota Yannick
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K-PET Süper Lig ekibi Cihangir'de Süper Kupa ve yeni sezon hazırlıkları aralıksız devam ederken, yabancı futbolcu transferi konusunda da çalışmalar yapılıyor.

Yalova'dan Uche'yi transfer eden Cihangir, denemeye aldığı yabancı futbolcuların yanı sıra eski futbolcusu Yannick ile de ilgilenmeye başladı.

Cihangir forması giydiği dönemde orta sahada oldukça etkili olan Yannick ile sürekli temasta olan Cihangir yönetimi, futbolcunun Türkiye'de beklediği transfer olmaması halinde futbolcuyu ülkeye getirecek. Yannick son olarak Nevşehirspor'un, BAL'dan Üçüncü Lige yükselmesine büyük katkı koymuştu. Bu arada Cihangir, Amerika'dan da bir futbolcu getirtmek için KTFF'ye izin başvurusu yaptı.

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