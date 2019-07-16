Cihangir'de örnek uygulama

Hüseyin Kızmazoğlu'nun direktörlüğünü yaptığı Cihangir Futbol Okulu, futbolcuların motivasyonunu artırma adına, yeni bir düzenlemeye gitti. Cihangir Futbol Okulu, bundan sonraki antrenman ve maç günlerinde hem çocukları motive etmek hem de örnek teşkil edip takdir etmek amacıyla antrenman ve maçın yıldızı seçmeye başladı. Dün yapılan antrenmanda arkadaşlarına olan davranışları, futbol gelişimi ve disiplinli tavırlarıyla Çağda İsrail, antrenmanın yıldızı seçildi.