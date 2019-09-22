Cihangir'de, Gökhan ayrılıyor

K-PET Süper Lige çok iyi bir giriş yapan Cihangir'de, Gökhan Özer ile yollar ayrılıyor. Sezon başında transfer edilen deneyimli stoper, başka bir takıma kiralık olarak verilecek. Gökhan ile Gönyeli ve Baf Ülkü Yurdu takımları ilgileniyor.