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Cihangir Davulcu’dan yoksun olacak

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Cihangir Davulcu’dan yoksun olacak
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K-PET Süper Lig’de Pazar günü Türk Ocağı ile zorlu bir maç oynayacak olan Cihangir, bu maça önemli eksiklerle çıkacak. Geçtiğimiz hafta Çetinkaya karşısında kırmızı kart gören Salih ve Doğan’dan yoksun olacak olan Cihangir’in başında bu maçta teknik direktör Toygar Davulcu da olmayacak. Sağlık sorunu nedeniyle Türkiye’de bulunan Toygar Davulcu, maçta takımının başında sahaya çıkamayacak.

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