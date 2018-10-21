Cihangir, Davulcu için kazandı

Cihangir, Türkiye’de ameliyat olduğu için takımının başında sahaya çıkamayan teknik direktör Toygar Davulcu’nun yokluğunda Bibatlı’yı da mağlup edip çıkışını sürdürdü

YER: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı.

HAKEMLER: Mehmet Sezener-İsmail Egeli-Şakir Azizoğlu.

BİNATLI: Salih-Burak-Ayhan(Alaettin dk.26)-M.Neşe(Sami dk.61)-Zihni-Yunus-Kehinde-Israel-H.Taşcı-Mustafa(Sertaç dk. 74)-Abdullah

CİHANGİR:Türkkan-Fırat-Nurettin(Musa dk. 69)-Ertan-Erol-Mikail-Victory-Oliver Sunday-S.Say-Uzor(Ali dk.89)-Doğan(Ergün dk.86)

GOLLER: Dk. 50 ve 90+3 Victory (CİHANGİR)

K-PET Süper Lig’de son 2 maçına teknik direktör Toygar Davulcu’dan yoksun olan Cihangir, Türkçe karşılığı “Zafer” olan Victory’nin attığı 2 golle Binatlı’yı deplasmanda mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini alıp, dördüncü sıraya yükseldi. Bu arada ameliyatı başarılı geçen Toygar Davulcu dün akşam ülkeye döndü

6. dakikada gelişen Cihangir atağında Victory’nın ceza alanı içindeki vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

38. dakikadaki Cihangir atağında Fırat’ın kaleye yaklaşık 25 metreden şutunda kaleci Salih ayni güzellikte topu tokatlayarak kornere attı.

41. dakikada gelişen Binatlı atağında Burak’ın rakip ceza alanı içinden sol ayağı ile yaptığı vuruşta top direğin hemen üzerinden auta gitti.

50. dakikada Cihangir öne geçti. Doğan’ın sağ taraftan ortasında Victory ceza alanı içinde önce göğsü ile topu kontrol etti. Sonra şık bir bilek hareketi ile rakibinden kurtulduktan sonra sert ve düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

61. dakikadaki Cihangir atağında Fırat’ın pasında topla cez alanında buluşan Victory müsait pozisyonda farklı şekilde topu dışarı attı.

66. dakikada gelişen Binatlı atağında ceza alanına gönderilen topta kaleci Tükkan boşa çıktı. Topu önünde bulan Abdullah’ın vuruşunda defans topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak top Burak’ın önünde kaldı. Burak’ın şutunda Türkkan hatasını affettirircesine mükemmel uzandı ve rakibine gol şansı tanımadı.

85. dakikadaki ani atakta Cihangir’den Musa tek başına gitti, iki tarafında boş pozisyondaki arkadaşları vardı. Ancak pas vermek yerine çalım atmayı deneyince topu rakiplerine kaptırdı.

90. dakikada Fırat’ın pasında Musa bir kez daha çapraz pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Pas verebileceği arkadaşları olmasına rağmen kaleciyi geçmeye çalışınca bu kez de topu kaleciye kaptırdı.

90+3’ncü dakikada gelişen atakta ofsayt bekleyen Binatlı defansının arkasında topla buluşan Victory düzgün ve yerden bir vuruşla topu filelere göndererek kendisinin ve takımının 2’nci golünü attı. 0-2 A-2 gençler maçını Cihangir gençleri 2-1 kazandı.