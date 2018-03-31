Cihangir canı için kazandı

Cihangir, son haftaların başarılı Ozanköy’ü deplasmanda mağlup ederek haftayı play out hattı dışında tamamlamayı garantilerken, kupa maçı öncesinde büyük moral buldu. Ozanköy ise penaltı ve birçok net pozisyonunda kaleci Raif’i geçemediği maçı kaybederek, yeşerttiği ligde kalma umutlarını yeniden azalttı

YER: Ozanköy Mustafa Özkayım Stadyumu

HAKEMLER: Serhan Şimşek, Hakan Ünal, Necmi Bulut,

OZANKÖY: Mehmedemin, Saydam, Zihni(DK 58 Mustafa), Mıke, Naimke, Serhan(DK 80 Murat), Muhammed Ali, Alpay, Bekir, Ertaç, Hasan(DK 70 Ahmet)

CİHANGİR: Raif, Erol, Ertan(DK 82 Burak), Salih, Mikail, Smart, Osei(DK 58 Musa), Offor, Doğan(DK 68 Ali), Fırat, Çağlar

GOLLER: DK 10 pen Ertan, DK 51 Fırat, DK 66 Doğan(Cihangir)

K-Pet Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde son sıradan kurtulma çabası gösteren Ozanköy ile ligde play out oynamak istemeyen Cihangir karşı karşıya geldi. Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı'nda oynanan mücadele 3-0 konuk Cihangir'in üstünlüğünde sona erdi.

Cihangir'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada penaltıdan Ertan Bulut, 51. dakikada Fırat ve 66. dakikada Doğan kaydetti.

2.DK: Çabuk gelişen ev sahibi Ozanköy atağında Ertaç’ın vuruşu kaleci Raif’te kaldı.

10.DK: Sağ kanattan gelişen konuk Cihangir atağında Erol’un ortasında Ozanköy ceza sahası içerisinde top Saydam’ın eline çarpınca, konuk takım penaltı atışı kazandı. Ertan yaptığı iyi vuruş sonrası takımını öne geçiren isim oldu.0-1

25.DK: Sağ kanattan gelişen bir başka konuk takım atağında Fırat’ın güzel ortasında Offor’un yaptığı etkili kafa vuruşunu kaleci Mehmed Emin güzel bir refleksle önleyen isim oldu.

42.DK: Hızlı gelişen Ozanköy atağında Bekir’in ceza alanı içerisinde yaptığı vuruş yandan az fakla auta gitti.

45.DK: Sol kanattan gelişen ev sahibi Ozanköy atağında Muhammed’in ortasında Ertaç’ın kafa vuruşunu kaleci Raif güzel bir refleksle kornere çeldi.

51.DK: Gelişen Cihangir kontra atağında Offor’un ara pasında Fırat yaptığı vuruş sonrası farkı ikiye çıkaran isim oldu.0-2

63.DK: Ozanköy takımının geliştirdiği atakta Cihangir ceza alanı içerisinde Mikail Bekir’e yaptığı hareket sonrası maçın orta hakemi bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ertaç kaleci Raif’i geçemedi.

66.DK: Sol kanattan çabuk gelişen Cihangir atağında Offor’un pasında Doğan farkı üçe çıkaran isim oldu.0-3

84.DK: Ertaç’ın ara pası ile ceza alanına giren Bekir’in yaptığı vuruşu kaleci Raif önlemeyi başardı.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince Cihangir aldığı galibiyetle altın değerinde 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla Cihangir puanını 33'e yükseltirken, Ozanköy 18 puanda ve son sırada kaldı.