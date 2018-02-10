Cihangir, bir puana razı oldu

İkinci devrenin formda takımı Cihangir, iki topunun direkten döndüğü, birçok gol pozisyonunu cömertçe harcadığı maçta bir puana razı oldu. Gençler Birliği ise birçok olumsuzluk yaşadığı maçta galibiyeti koruyamazken, ikinci devrenin ilk puanını aldı

YER: Cihangir Stadyumu

HAKEMLER: Fehim Dayı, Olgun Canik, Halil E. Canaloğlu

CİHANGİR: Raif, Erol, Nurettin, Salih, Mikail(DK 86 Seyhan), Doğan(DK 58 Ali), Fırat, Quincy, Musa, Ertan, Offor.

GENÇLER BİRLİĞİ: Ali(DK 73 Mehmet Kabasakal), Mehmet(DK 37 Kadir), Hasan, Sinan, Emir, Tonbara, Saddem, Berk, Sertan, İbrahim Köse(DK 79 Mehmet Koyuncu), Emeka.

KIRMIZI KART: DK 90+1 Emeka(Gençler Birliği).

GOLLER: DK 15 Oseı, DK 35,86 Offor(Cihangir). DK 18 Sertan, DK 21 Tonbara, DK 62 Emir(Gençler Birliği).

K-Pet Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Cihangir ile Gençler Birliği karşı karşıya geldi. Cihangir Stadı'nda oynanan mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.

Cihangir'in gollerini 16. dakikada Quincy, 35 ve 87. dakikalarda ise Offor kaydetti. Gençler Birliği'nin gollerini ise 18. dakikada Sertan, 21. dakikada Tonbara ve 61. dakikada Emir attı. Mücadelenin 90+3. dakikasında Gençler Birliği'nden Emeka direk kırmızı kart gördü.

11.DK: Yeni bir Cihangir atağında Gençler Birliği ceza alanı içinde oluşan karambolde Doğan’ın yaptığı vuruşu önce savunma sonrasında ise kaleci Ali önledi.

15.DK: Nurettin’in Cihangir adına kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde Oseı’nin kafa vuruşu filelere gitti.1-0

18.DK: Gelişen Gençler Birliği atağında Cihangir ceza alanı içerisinde topla buluşan Sertan Kurukafa skoru eşitleyen isim oldu.1-1

21.DK: Gençler Birliği kontra atağında aldığı topla ceza alanı dışından Tonbara yaptığı vuruş sonrası takımını öne geçirdi.1-2

30.DK: Sağ kanattan gelişen Cihangir atağında Erol’un ortasında Offor’un kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı gitti.

35.DK: Sağ kanattan gelişen yeni bir Cihangir atağında yapılan ortada Offor enfes bir gole imza atarak skoru eşitleyen isim oldu.2-2

44.DK: Gelişen Gençler Birliği atağında TonBara’nın pasında Sertan’ın vuruşu az farkla yandan auta gitti.

54.DK: Cihangir takımının kullandığı taç atışında savunmanın uzaklaştıramadığı topta Fırat’ın vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

62.DK: Gençler Birliği takımının kazandığı serbest vuruşta Emir çok güzel bir gole imza atarak takımını yeniden öne geçirdi.2-3

70.DK: Yeni bir Cihangir atağında Nurettin’in yaptığı vuruşta kaleciyi geçen topu savunma son anda çizgiden çıkardı.

78.DK: Gelişen bir başka ev sahibi takım atağında yapılan ortada Oseı’nin kafa vuruşu az farkla direğin yanından dışarı gitti.

86.DK: Cihangir kontra atağında Gençler Birliği ceza alanı içerisine havalanan topta Offor’un kafa ile aşırtma vuruşu filelere gitti.3-3

88.DK: Sağ kanattan Ali Öztürk ile gelişen atakta bu oyuncunun ortasında yakın mesafeden Offor’un kafa vuruşu direğin az farkla üzerinde dışarı gitti.

90+6.DK: Gençler Birliği takımının geliştirdiği atakta Tonbara’nın ceza alanı içerisinde vuruşu kaleci Raif’de kaldı.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince 6 golün çıktığı karşılaşmanın galibi olmadı. Bu sonuçla Cihangir puanını 23'e, Gençler Birliği ise 25'e yükseltti.