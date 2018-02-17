Cihangir, Baf’a gözdağı verdi

Cihangir, Çarşamba günü Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda da rakibi olacak olan Baf Ülkü Yurdu’nu farklı mağlup ederek rakibine gözdağı verdi. Baf Ülkü Yurdu’nda kırmızı kart gören Mustafa Tekpınar, kupa maçında oynayamayacak

YER: Üner Berkalp Stadyumu HAKEMLER: Mehmet Malek, Fatih Bardakçıoğlu, Ozan Kel BAF ÜLKÜ YURDU: Erdoğan, Mustafa, Fikri(DK 80 Arif), Hüseyin, Mete, Hasan, Felix(DK 80 Hürcan), Azat, Tahsin, Joseph, Ahmet(DK 77 Görkem). CİHANGİR: Raif, Erol, Ertan, Salih(DK 77 Burak), Quıncy, Offor(DK 72 Seyhan), Doğan, Fırat, Ali(DK 81 Onur), Musa, Çağlar. KIRMIZI KART: DK 63 Mustafa Tekpınar(Baf Ülkü Yurdu). GOLLER: DK 42 Azat(Baf Ülkü Yurdu). DK 37 Offor, DK 38 Ali, DK 63 Salih Say, DK 72 Ertan pen(Cihangir) K-Pet Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Baf Ülkü Yurdu ile Cihangir, Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maç konuk Cihangir'in 4-1 üstünlüğünde sonuçlandı. Cihangir'e galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Offor, 38'de Ali Öztürk, 69. dakikada Salih Say ve 71. dakikada Ertan'ın penaltı atışından geldi. Baf Ülkü Yurdu'nun tek golünü ise 43. dakikada Azat attı. Mücadelenin 63. dakikasında Baf Ülkü Yurdu'ndan Mustafa Tekpınar, rakibine yaptığı hareket sonrasında direk kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderildi. 7.DK: Gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında sol kanattan Hasan’ın getirip ortaladığı topta Felix’in vuruşunu kaleci Raif önledi. 14.DK: Baf Ülkü Yurdu takımının kazandığı serbest vuruşta Mete’nin vuruşunu kaleci Raif önledi. 19.DK: Cihangir takımının kullandığı serbest atışta Offor’un kafa vuruşu kaleci Erdoğan’da kaldı. 24.DK: Gelişen Cihangir atağında Offor’un ceza alanı içerisinde göğsü ile düzeltip yaptığı sert vuruşu kaleci Erdoğan önledi. 25.DK: Kalabalık adamla gelişen Cihangir atağında ceza alanı dışından Fırat’ın sert ve düzgün vuruşu yandan az farkla auta gitti. 37.DK: Gelişen yeni bir Cihangir atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Offor takımını öne geçiren isim oldu.0-1 38.DK: Organize ve kalabalık adamla gelişen yeni bir Cihangir atağında Offor’un başlattığı atakta Ali farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.0-2 41.DK: Gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Azat’ıın sert vuruşunu Raif güzel önledi. 42.DK: Organize gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında Felix’in güzel ortasında Azat güzel bir kafa vuruşu ile farkı bire indirdi.1-2 48.DK: İkinci devrenin ilk ciddi Baf Ülkü Yurdu atağında Ahmet Hatay’ın ceza alanı dışından sert ve düzgün vuruşunu kaleci Raif güzel bir refleksle kornere çeldi. 56.DK: Gelişen yeni bir Baf Ülkü Yurdu atağında ceza alanı içerisinde Joseph’in vuruşu yandan az farkla auta gitti. 61.DK: Joseph ile başlayan organize Baf Ülkü Yurdu atağında bu oyuncunun ara pasında Felix’in Raif’in üzerinden aşırtma vuruşu yandan dışarı gitti. 69.DK: Cihangir takımının kazandığı serbest atışta Musa’nın ortasında Salih Say arka direkte yaptığı kafa vuruşu sonrası farkı ikiye çıkardı.1-3 72.DK: Gelişen konuk Cihangir atağında Musa ceza alanı içerisinde savunma tarafından yere indirilince konuk takım penaltı atışı kazandı. Atışı kullanan Ertan, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek, farkı üçe çıkardı.1-4 Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince deplasmanda farklı kazanan Cihangir 3 puanın sahibi oldu. Bu galibiyetle Cihangir puanını 26'ya yükselterek çıkışını sürdürdü. Baf Ülkü Yurdu ise 23 puanda kaldı.