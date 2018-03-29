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Cigi, Şeniz’ine kavuştu

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Cigi, Şeniz’ine kavuştu
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BTM Birinci Lig Beyaz Grup lideri Karşıyaka’nın başarılı futbolcusu Mehmet Gürpınar, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadı.

Mehmet(Cigi) – Göken Gürpınar çiftinin geçtiğimiz günlerde Şeniz Gürpınar isimli kız bebekleri oldu. Ailesini mutluluğa boğan minik Şeniz’in kendisine şampiyonluk yolunda güç kattığını söyleyen Mehmet Gürpınar, Şeniz’in şampiyonluk yolunda Karşıyaka’ya şans getireceğini söyledi.

Halkın Sesi Spor Dünyası olarak Minik Şeniz’e ailesi ile birlikte sağlık, mutluluk dolu uzun bir ömür dileriz.

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