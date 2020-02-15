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Çift attılar, tek aldılar

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Küçük Kaymaklı ile Türk Ocağı arasında gol düellosu şeklinde geçen maçta kazanan çıkmazken, Bahadır yıldızlaştığı maçta Küçük Kaymaklı’nın gollerini Bahadır ve Bilal kendi kalesine attı. Türk Ocağı’nın golleri ise Doğukan ve Remzi’den geldi

Çift attılar, tek aldılar

Stad:Şht Hüseyin Ruso.

Hakemler:UtkuHamamcıoğlu,EnginAkkagün,ÖzalÇağlayan,MustafaÖztugay

KüçükKaymaklı:Efe,Taner,Yusuf,Osita,Emre(Muhammet),Dia,Okafor,Mehmet, Berkem,Rıfat,Bahadır(Sena)

Türk Ocağı:Cenk,Ali,Bilal,İlker İnceler ,Mehmet,İlker Tek(Ali), İbrahim, Doğukan,Levan,Oha, Remzi

Hakan Ahmet SAÇAR

K-Pet Süper Ligin19. haftasında karşılaşan Küçük Kaymaklı ve Türk Ocağı takımları arasındaki müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçtan sonra Türk Ocağı puanını 39 çıkarmasına rağmen, Mağusa Türk Gücü'nün kazanması nedeniyle zirveden biraz daha uzaklaştı.Küçük Kaymaklı ise puanını 29'a çıkararak kendine tehlikeli bölgeden uzak, orta sıralarda yer buldu.

7.dakikada sağ taraftan   Rıfat'ın ceza alanı içerisine yapmış olduğu ortaya Bahadır''ın yükselerek  vurmuş olduğu kafa şutu ağlara gidince Küçük Kaymaklı 1-0 öne geçti.

34.dakikada ani gelişen Türk Ocağı atağında Remzi topu kaleci Efe'nin üzerinden aşırdı, ancak ağlara gitmekte olan topu Dıa son anda kornere attı

61.dakikada soldan gelişen Türk Ocağı atağında Doğukan topu önüne alıp sürdükten sonra çektiği sert şut direğin dibinden ağlarla gitt.1-1

69.dakikada soldan gelişen Küçük Kaymaklı atağında Taner'in ceza alanı içerisine ortaladığı topa iyi yükselen Mehmet Göçben'in kafa şutunu kaleci Cenk kornere tokatladı.

77.dakikada sağdan gelişen Küçük Kaymaklı atağında Bahadır'ın yerden, sert bir şekilde kale alanı içerisine gönderdiği topa, ters bir vuruş yapan Bilal topu kendi ağlarına gönderdi.2-1.

89.dakikada gelişen Türk Ocağı atağında ceza alanı içerisine ortalanan topu, Levan'ın kafa ile kale alanı içerine indirdi.topa son olarak kafa ile dokunan Remzi, maça dengeyi getirdi.2-2. 

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