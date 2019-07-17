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Ciddi bir gelişme yok

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Ciddi bir gelişme yok
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun (KTFF), Kıbrıs Futbol Federasyonu'na (KOP) üyeliği konusunun, Zürih Anlaşması'nın imzalanmasının üzerinden 6 yıl geçtikten sonra, şu günlerde yeniden gündeme geldiği yönündeki Politis Gazetesinin haberi sonrasında KOP yetkililerinden bilgi istedik.

KOP yetkilileri ne Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'ndan birinin ne de herhangi bir Kıbrıslı Türk futbol kulübünün KOP'a başvurusunun olduğunu söylerken, bu konuda ciddi bir gelişme olmadığı bizlere söylendi. Haberin dedikoduya yönelik olduğuna vurgu yapıldı.

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