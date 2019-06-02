Çıdamlı yuvaya dönüyor

K-PET Süper Ligin güçlü ekibi Yenicami'de Ali Vehid başkanlığındaki yönetim kurulu, teknik direktör Özgü Bayraktar'ın istekleri doğrultusunda kadrosunu şekillendirmeye başladı. Yenicami, serbest transfer hakları bulunan Tansel ve Hüseyin Sadıklarla büyük oranda anlaştıktan sonra İbrahim Çıdamlı ile de büyük oranda anlaştı. İbrahim Çıdamlı geçtiğimiz sezon Doğan Türk Birliği forması giymişti.