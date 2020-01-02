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Çiçen iyileşti

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Çiçen iyileşti

K-PET Süper Lig ekibi Hamitköy'ün başarılı stoperi Mehmet Çiçen, geçirdiği kasık sakatlığı sonrasında iyileşti.

İlk devrede Cihangir deplasmanında kasığından sakatlanan ve haftalardır takımından ayrı kalan Mehmet Çiçen, tedavisini Adana'da yaptırdı. Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulunun, Adana Demirspor kulüp doktoruna tedavisini yaptırdığı Mehmet Çiçen için ameliyata gerek duyulmadı.

15 gün boyunca iğne tedavisi uygulanan Mehmet Çiçen, ikinci devre için bugün antrenmanlara başlayacak olan takımına, Pazartesi günü katılacak.

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