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Çiçeklerle karşılandılar

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Süper Ligde başarılı bir sezon hedefleyen Hamitköy'ün, Yenicami'den transfer ettiği gol kralı John Ebuka ile Oladele, adaya geldiler

Çiçeklerle karşılandılar
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Süper Ligde başarılı bir sezon hedefleyen Hamitköy'de, kulübün flaş transferlerinin heyecanı yaşanıyor.

Yenicami'nin 2 sezon önceki lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan gol kralı John Ebuka ile defansın sigortası Oladele, dün Hamitköy için adaya geldiler.

Hamitköy taraftarlarının, ülkemizde pek görmeye alışık olmadığımız bir etkinliğe imza atarak John Ebuka ile Oladele'yi havaalanında karşılamaları, Ebuka ile Oladele'yi şaşırtırken, oldukça mutlu da etti.

Kırmızı siyahlı formaları ile haaalanına giden Hamitköy taraftarları, Ebuka ile Oladele'yi alkışlarla ve çiçeklerle karşıladılar. Ebuka ile Oladele kendileri için hazırlanan ve Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş’ın direktörü olduğu Şensal Yapı reklamının baskılı formalarını giyerek taraftarlarla objektiflere poz verdiler.

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