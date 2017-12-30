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Chelsea farka gitti

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İngiltere Premier Lig'in 21. hafta mücadelesinde Chelsea, konuk ettiği Stoke City'yi 5-0 mağlup ederek zirve yarışında iddiasını sürdürdü

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Chelsea farka gitti
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Stamford Bridge Stadı'ndan oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Chelsea, 3. dakikada Antonio Rüdiger, 9. dakikada Daniel Drinkwater, 23. dakikada ise Pedro'nun ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da ataklarına devam eden Chelsea, 73. dakikada penaltıdan Willian ve 88. dakikada Davide Zappacosta'nın golleriyle farkı açarak mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.

Puanını 45 yapan Londra temsilcisi maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselirken, Stoke City ise 20 puanla 14. sırada kaldı.

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