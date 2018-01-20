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Chelsea deplasmanda farklı galip

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, konuk olduğu Brighton & Hove Albion'u 4-0 mağlup ederek zirve yolunda iddiasını sürdürdü

Chelsea deplasmanda farklı galip
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Ligin 24. haftasının açılış maçında, zirve yarışını sürdürmeyi hedefleyen Chelsea, Falmer Stadı'nda Brighton & Hove Albion'un konuğu oldu.

Baştan sona mücadeleyi üstün götüren Chelsea, 3. ve 77. dakikalarda Eden Hazard, 6. dakikada Willian ve 89. dakikada Victor Moses'ın golleriyle mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Puanını 50'ye çıkararak maç fazlası ve averaj farkıyla üçüncü sıraya yerleşen Chelsea, lider Manchester City ile arasındaki puan farkını 12'ye düşürdü. Brighton & Hove Albion ise 23 puanla 16'ncı sırada kaldı.

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