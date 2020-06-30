banner411
banner69
Akıllı telefona yenildi: 84 yıllık dev firma veda ediyor
Akıllı telefona yenildi: 84 yıllık dev firma veda ediyor
34 0
Çin'de yine pandemi tehlikesi: Yeni nesil domuz gribi virüsü
Çin'de yine pandemi tehlikesi: Yeni nesil domuz gribi virüsü
26 0
 
Klasiklerin birincisi Gürel
Klasiklerin birincisi Gürel
18 0
29 0
Arthur Juventus’ta, Pjanic Barcelona'da
Arthur Juventus’ta, Pjanic Barcelona'da
33 0
41 0
Çin’den aşı ile ilgili umutlandıran haber
Çin’den aşı ile ilgili umutlandıran haber
108 0
banner460

Cezalılar ve cezaları açıklandı

banner27

Cezalılar ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 26-28 Haziran 2020 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig maçları ile ilgili olarak toplandı.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCU

CEZA

SERKAN KARAOĞLAN Binatlı YSK

1 Maç

DRISSA KEİTA Düzkaya KOSK

2 Maç

SEMİH ÜNALDI Lefke TSK

1 Maç

REMZİ BETMEZOĞLU TOL

1 Maç

HÜSEYİN ERMİŞ Esentepe

2 Maç

MEHMET ÇAVUŞ Görneç                 1 Maç

LEVENT AKÇAGİL Görneç                 1 Maç

SERKAN ZEYİN Gençler Birliği          1 Maç

EMRE ÖZSİN Gençler Birliği             1 Maç

AHMET HELLAÇ Çanakkale TSK       1 Maç

AHMET ERKAN Ozanköy SK              1 Maç 

HACI ZİYA DİNDİ Ozanköy                 3 Maç

AZİZ ÖZSAKALLI Bostancı Bağcıl        2 Maç

KULÜP/PERSONEL/ANT./TD

CEZA

UĞUR HUDUT, Binatlı YSK                   3 MAÇ

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Adı - Soyadı

Kulübü

ALİ ÖZAY ÇELİK

Dörtyol SK

RAMAZAN ÇORUK

Lapta TBSK

ERTAN BULUT

L. Gençler Birliği SK

HASAN SADRAZAM

Lapta TBSK

HALİL İBRAHİM ÇOCUK

Hamitköy ŞHSK

TUNÇ ÖZGÜRGÜN

Çetinkaya TSK

KEMAL GÖKTAŞ

Lapta TBSK

ÇAĞLAR TOKLU

Cihangir GSK

MİKAİL SİVRİ

Cihangir GSK

BERKEM KORBAY

Binatlı YSK

SELÇUK SOYER

Lapta TBSK

CİVAN HISIR

Yalova SK

YAŞAR DOĞU

Görneç KSK

MEHMET SÖKER

Çetinkaya TSK

KAAN ERDOĞAN

Ozanköy SK

GÖKAY ALPÇOĞAY

Mormenekşe GBSK

BILLY MICHAEL

Doğan Türk Birliği

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.