Cezalılar ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 26-28 Haziran 2020 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig maçları ile ilgili olarak toplandı.
Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
KIRMIZI KART CEZALARI
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
SERKAN KARAOĞLAN Binatlı YSK
|
1 Maç
|
DRISSA KEİTA Düzkaya KOSK
|
2 Maç
|
SEMİH ÜNALDI Lefke TSK
|
1 Maç
|
REMZİ BETMEZOĞLU TOL
|
1 Maç
|
HÜSEYİN ERMİŞ Esentepe
|
2 Maç
MEHMET ÇAVUŞ Görneç 1 Maç
LEVENT AKÇAGİL Görneç 1 Maç
SERKAN ZEYİN Gençler Birliği 1 Maç
EMRE ÖZSİN Gençler Birliği 1 Maç
AHMET HELLAÇ Çanakkale TSK 1 Maç
AHMET ERKAN Ozanköy SK 1 Maç
HACI ZİYA DİNDİ Ozanköy 3 Maç
AZİZ ÖZSAKALLI Bostancı Bağcıl 2 Maç
|
KULÜP/PERSONEL/ANT./TD
|
CEZA
UĞUR HUDUT, Binatlı YSK 3 MAÇ
|
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|
Adı - Soyadı
|
Kulübü
|
ALİ ÖZAY ÇELİK
|
Dörtyol SK
|
RAMAZAN ÇORUK
|
Lapta TBSK
|
ERTAN BULUT
|
L. Gençler Birliği SK
|
HASAN SADRAZAM
|
Lapta TBSK
|
HALİL İBRAHİM ÇOCUK
|
Hamitköy ŞHSK
|
TUNÇ ÖZGÜRGÜN
|
Çetinkaya TSK
|
KEMAL GÖKTAŞ
|
Lapta TBSK
|
ÇAĞLAR TOKLU
|
Cihangir GSK
|
MİKAİL SİVRİ
|
Cihangir GSK
|
BERKEM KORBAY
|
Binatlı YSK
|
SELÇUK SOYER
|
Lapta TBSK
|
CİVAN HISIR
|
Yalova SK
|
YAŞAR DOĞU
|
Görneç KSK
|
MEHMET SÖKER
|
Çetinkaya TSK
|
KAAN ERDOĞAN
|
Ozanköy SK
|
GÖKAY ALPÇOĞAY
|
Mormenekşe GBSK
|
BILLY MICHAEL
|
Doğan Türk Birliği