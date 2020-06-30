Cezalılar ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 26-28 Haziran 2020 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig maçları ile ilgili olarak toplandı.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCU CEZA SERKAN KARAOĞLAN Binatlı YSK 1 Maç DRISSA KEİTA Düzkaya KOSK 2 Maç SEMİH ÜNALDI Lefke TSK 1 Maç REMZİ BETMEZOĞLU TOL 1 Maç HÜSEYİN ERMİŞ Esentepe 2 Maç

MEHMET ÇAVUŞ Görneç 1 Maç

LEVENT AKÇAGİL Görneç 1 Maç

SERKAN ZEYİN Gençler Birliği 1 Maç

EMRE ÖZSİN Gençler Birliği 1 Maç

AHMET HELLAÇ Çanakkale TSK 1 Maç

AHMET ERKAN Ozanköy SK 1 Maç

HACI ZİYA DİNDİ Ozanköy 3 Maç

AZİZ ÖZSAKALLI Bostancı Bağcıl 2 Maç

KULÜP/PERSONEL/ANT./TD CEZA

UĞUR HUDUT, Binatlı YSK 3 MAÇ