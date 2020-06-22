Cezalılar ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 18-21 Haziran 2020 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1. Lig maçları ile ilgili olarak toplandı.
Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
KIRMIZI KART CEZALARI
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
Samuel Dorgbele Çetinkaya
|
1 Maç
|
Salih Kaplan Dörtyol SK
|
1 Maç
|
KULÜP/PERSONEL/ANT./TD
|
CEZA
|
Erdoğan EmiroğullarıDumlupınar
|
2 Maç
|
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|
FUTBOLCU İSMİ
|
KULÜBÜ
|
ADENIYI ALLEN ASSOGBA
|
Çetinkaya TSK
|
MUSTAFA GÜNLÜ
|
Esentepe KKSK
|
ERSAL HAFIZ
|
Ozanköy SK
|
NERSİN OSMAN
|
Esentepe KKSK
|
ÖZGÜR GÜL
|
Lapta TBSK
|
HÜSEYİN KONYALIOĞLU
|
Karşıyaka ASK
|
AŞKIN KAVAKLI
|
Gençlik Gücü TSK
|
KAĞAN GÖRNEÇLİ
|
Esentepe KKSK
|
MAHMUT İZOĞLU
|
Esentepe KKSK
|
RİFAT KANIÖZ
|
Göçmenköy İYSK
|
MUSTAFA ÇELİK
|
Hamitköy ŞHSK
|
İSMAİL ÇAKIR
|
Lapta TBSK
|
AHMET CAN TEMEL
|
Düzkaya KOSK
|
HÜRKAN GÖRNEÇLİ
|
Esentepe KKSK
|
EMRE MUTLU
|
Esentepe KKSK
|
YAKUP ŞEN
|
Esentepe KKSK
|
SEZGİN DAĞ
|
Gençlik Gücü TSK
|
ÖMER FURKAN YILMAZ
|
Mormenekşe GBSK