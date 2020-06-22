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Cezalılar ve cezaları açıklandı

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Cezalılar ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 18-21 Haziran 2020 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1. Lig maçları ile ilgili olarak toplandı.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCU

CEZA

Samuel Dorgbele Çetinkaya

1 Maç

Salih Kaplan Dörtyol SK

1 Maç

KULÜP/PERSONEL/ANT./TD

CEZA

Erdoğan EmiroğullarıDumlupınar

2 Maç

 4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

FUTBOLCU İSMİ

KULÜBÜ

ADENIYI ALLEN ASSOGBA

Çetinkaya TSK

MUSTAFA GÜNLÜ

Esentepe KKSK

ERSAL HAFIZ

Ozanköy SK

NERSİN OSMAN

Esentepe KKSK

ÖZGÜR GÜL

Lapta TBSK

HÜSEYİN KONYALIOĞLU

Karşıyaka ASK

AŞKIN KAVAKLI

Gençlik Gücü TSK

KAĞAN GÖRNEÇLİ

Esentepe KKSK

MAHMUT İZOĞLU

Esentepe KKSK

RİFAT KANIÖZ

Göçmenköy İYSK

MUSTAFA ÇELİK

Hamitköy ŞHSK

İSMAİL ÇAKIR

Lapta TBSK

AHMET CAN TEMEL

Düzkaya KOSK

HÜRKAN GÖRNEÇLİ

Esentepe KKSK

EMRE MUTLU

Esentepe KKSK

YAKUP ŞEN

Esentepe KKSK

SEZGİN DAĞ

Gençlik Gücü TSK

ÖMER FURKAN YILMAZ

Mormenekşe GBSK
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