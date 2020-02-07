Cezalılar ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 31 Ocak-5 Şubat 2020 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri, U15 Ligi ve Kıbrıs Kupası maçları ile ilgili olarak toplandı.

Başkanvekili Av. Cemal Gündüz başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;