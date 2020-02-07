banner255
banner69
13 0
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
240 0
 
Başbakanlık önünde üç eylem birden
Başbakanlık önünde üç eylem birden
20 0
Üç liralık ürüne 5 lira posta ücreti mi alınır?
Üç liralık ürüne 5 lira posta ücreti mi alınır?
333 0
Örtülü ödenekten gazetecilere para iddiası
Örtülü ödenekten gazetecilere para iddiası
100 0
Doğan zorlanmadan turladı
Doğan zorlanmadan turladı
107 0
Van'daki çığ felaketinde ölü sayısı artıyor
Van'daki çığ felaketinde ölü sayısı artıyor
49 0
banner374

Cezalılar ve cezaları açıklandı

banner27

Cezalılar ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 31 Ocak-5 Şubat 2020 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri, U15 Ligi ve Kıbrıs Kupası maçları ile ilgili olarak toplandı.

Başkanvekili Av. Cemal Gündüz başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU

CEZA

ABDULLAH UMUT Binatlı YSK

1 Maç

EMİN ATABEK Alsancak Yeşilova

1 Maç

ÖZGÜN TÜRKMEN Göçmenköy

1 Maç

KULÜP/PERSONEL/ANT./TD

CEZA

ALİ İRFAN GÜNEŞ Binatlı YSK

2 Maç
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.