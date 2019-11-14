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Cezalılar ve cezaları açıklandı

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Cezalılar ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 8-11 Kasım 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U17 Ligi ile ilgili olarak toplandı.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU

CEZA

Ali Öztürk Cihangir

1 Maç

Cuma KılınçHamitköy

1 Maç

Bekir Yıldız Girne Halk Evi

2 Maç

İsmail Karaoğlan Dörtyol

3 Maç

Mehmet ÖzyayKarşıyaka

1 Maç

Hasan OzansoyLapta

3 Maç

Enes Yıldız Mesarya

1 Maç

Faik Tatlıses Mesarya

1 Maç

Amaç Ozanlar Mormenekşe

1 Maç

Hasan Çakır K.Kaymaklı

1 Maç

KULÜP/PERSONEL/ANT./TD

CEZA

MURAT EFE Sipahi TSK

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

ÖMER ALBAYRAK

Hamitköy

MEHMET GÜRPINAR

Karşıyaka

TUNÇ ÖZGÜRGÜN

Çetinkaya

ÜNAL KAYA

Mağusa Türk Gücü

SAMET AKREP

Girne Halk Evi

GÖKÇAN KAMIŞ

Çanakkale

YUNİS CAN SESVER

Merit Alsancak Yeşilova

EFE KANDE

Doğan Türk Birliği
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