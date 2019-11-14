Cezalılar ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 8-11 Kasım 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U17 Ligi ile ilgili olarak toplandı.
Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
Ali Öztürk Cihangir
|
1 Maç
|
Cuma KılınçHamitköy
|
1 Maç
|
Bekir Yıldız Girne Halk Evi
|
2 Maç
|
İsmail Karaoğlan Dörtyol
|
3 Maç
|
Mehmet ÖzyayKarşıyaka
|
1 Maç
|
Hasan OzansoyLapta
|
3 Maç
|
Enes Yıldız Mesarya
|
1 Maç
|
Faik Tatlıses Mesarya
|
1 Maç
|
Amaç Ozanlar Mormenekşe
|
1 Maç
|
Hasan Çakır K.Kaymaklı
|
1 Maç
|
KULÜP/PERSONEL/ANT./TD
|
CEZA
|
MURAT EFE Sipahi TSK
|
1 Maç
|
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
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ÖMER ALBAYRAK
|
Hamitköy
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MEHMET GÜRPINAR
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Karşıyaka
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TUNÇ ÖZGÜRGÜN
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Çetinkaya
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ÜNAL KAYA
|
Mağusa Türk Gücü
|
SAMET AKREP
|
Girne Halk Evi
|
GÖKÇAN KAMIŞ
|
Çanakkale
|
YUNİS CAN SESVER
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Merit Alsancak Yeşilova
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EFE KANDE
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Doğan Türk Birliği