Cezalılar ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 11-14 Ekim 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U17 Ligi ile ilgili olarak toplandı.
Av Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak maç raporlarını inceleyip disiplin cezalarını görüştü.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
|
FUTBOLCU
|
TAKIM
|
CEZA
|
Ömer Özdemir
|
CİHANGİR GSK
|
2 Maç
|
Ozan Yetgin
|
CİHANGİR GSK
|
1 Maç
|
Osman Çil
|
DÖRTYOL SK
|
1 Maç
|
Eray Osman Halil
|
GÖNYELİ SK
|
1 Maç
|
Şevket Us
|
LEFKE TSK
|
1 Maç
|
Cemal Reyhan
|
MERİT A. YEŞİLOVA
|
2 Maç
|
Hasan Avcıkadir
|
MERİT A. YEŞİLOVA
|
2 Maç
|
Mazlum Güneş
|
MERİT A.YEŞİLOVA
|
1 Maç
|
Eren Aksal
|
TÜRK OCAĞI LİMASOL
|
2 Maç
|
Osman Şanverdi
|
DÖRTYOL SK
|
1 Maç
|
VurkanGörneçli
|
ESENTEPE KKSK
|
1 Maç
|
Özcan Saygı
|
OZANKÖY SK
|
3 Maç
|
Ali Karayel
|
YALOVA SK
|
3 Maç
|
Hüseyin Laçin
|
ÇANAKKALE TSK
|
3 Maç
|
Mehmet Mehan
|
ÇANAKKALE TSK
|
3 Maç
|
Mustafa Enes Yıldız
|
MESARYA SK
|
3 Maç
|
Ekrem Şanverdi
|
MERİT A. YEŞİLOVA
|
1 Maç
|
Yusuf Demircioğlu
|
YONPAŞ DUMLUPINAR
|
1 Maç
|
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|
Özgür Gül
|
LAPTA TBSK