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Cezalılar ve cezaları açıklandı

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Cezalılar ve cezaları açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 11-14 Ekim 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U17 Ligi ile ilgili olarak toplandı.

Av Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak maç raporlarını inceleyip disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU

TAKIM

CEZA

Ömer Özdemir

CİHANGİR GSK

2 Maç

Ozan Yetgin

CİHANGİR GSK

1 Maç

Osman Çil

DÖRTYOL SK

1 Maç

Eray Osman Halil

GÖNYELİ SK

1 Maç

Şevket Us

LEFKE TSK

1 Maç

Cemal Reyhan

MERİT A. YEŞİLOVA

2 Maç

Hasan Avcıkadir

MERİT A. YEŞİLOVA

2 Maç

Mazlum Güneş

MERİT A.YEŞİLOVA

1 Maç

Eren Aksal

TÜRK OCAĞI LİMASOL

2 Maç

Osman Şanverdi

DÖRTYOL SK

1 Maç

VurkanGörneçli

ESENTEPE KKSK

1 Maç

Özcan Saygı

OZANKÖY SK

3 Maç

Ali Karayel

YALOVA SK

3 Maç

Hüseyin Laçin

ÇANAKKALE TSK

3 Maç

Mehmet Mehan

ÇANAKKALE TSK

3 Maç

Mustafa Enes Yıldız

MESARYA SK

3 Maç

Ekrem Şanverdi

MERİT A. YEŞİLOVA

1 Maç

Yusuf Demircioğlu

YONPAŞ DUMLUPINAR

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Özgür Gül

LAPTA TBSK
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