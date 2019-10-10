Cezalılar ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 4-7 Ekim 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U17 Ligi ile ilgili olarak toplandı. Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

Erhan Kendirci, Düzkaya 1 maç

Hacı Durdu Özer, GG, 1 maç

Şükrü Bal, TOL, 1 maç

Salih Kemaneciler, Çankkale, 1 maç

Şükrü Erdoğan, 3maç

İbrahim Ekşi, GB, 3maç

Salih Kırmızısakal, Lapta, 3maç

Mehmetcan Gençaslan, Dikmen, 3maç