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Cezalılar ve cezaları açıklandı

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Cezalılar ve cezaları açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 4-7 Ekim 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U17 Ligi ile ilgili olarak toplandı. Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

Erhan Kendirci, Düzkaya 1 maç

Hacı Durdu Özer, GG, 1 maç

Şükrü Bal, TOL, 1 maç

Salih Kemaneciler, Çankkale, 1 maç

Şükrü Erdoğan, 3maç

İbrahim Ekşi, GB, 3maç

Salih Kırmızısakal, Lapta, 3maç

Mehmetcan Gençaslan, Dikmen, 3maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

SERVET BAYRAKÇI

HAMİTKÖY ŞHSK
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