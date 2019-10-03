Cezalılar ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 27-30 Eylül 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig ve U21 Ligleri ile ilgili olarak toplandı.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
KIRMIZI KART CEZALILARI
Süleyman Özoğul, Dörtyol 3 Maç
İbrahim Bilgin, Çanakkale 3 Maç
Mahmut Polat, Çetinkaya 2 Maç
Anıljan Jorayev, Mağusa Türk Gücü 2 Maç
Emre Okaner Doğan Türk Birliği 2 Maç
Isaac Owusu, Baf Ülkü Yurdu 1 Maç
Batuhan Calban, Çetinkaya 1 Maç
Isaac Appıah, Lefke 1 Maç
Gökberkhan Gök, Doğan Türk Birliği 1 Maç
Ali Üçtaş, Yenicami 1 Maç
Mustafa Çelik, Dörtyol 1 Maç
Arda Olagoke, Bostancı Bağcıl 1 Maç
Uğur Balkan, Karşıyaka 1 Maç
Umut Bozkurt, Lapta 1 Maç