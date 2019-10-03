Cezalılar ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 27-30 Eylül 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig ve U21 Ligleri ile ilgili olarak toplandı.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

KIRMIZI KART CEZALILARI

Süleyman Özoğul, Dörtyol 3 Maç

İbrahim Bilgin, Çanakkale 3 Maç

Mahmut Polat, Çetinkaya 2 Maç

Anıljan Jorayev, Mağusa Türk Gücü 2 Maç

Emre Okaner Doğan Türk Birliği 2 Maç

Isaac Owusu, Baf Ülkü Yurdu 1 Maç

Batuhan Calban, Çetinkaya 1 Maç

Isaac Appıah, Lefke 1 Maç

Gökberkhan Gök, Doğan Türk Birliği 1 Maç

Ali Üçtaş, Yenicami 1 Maç

Mustafa Çelik, Dörtyol 1 Maç

Arda Olagoke, Bostancı Bağcıl 1 Maç

Uğur Balkan, Karşıyaka 1 Maç

Umut Bozkurt, Lapta 1 Maç