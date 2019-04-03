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Cezalılar ve cezaları açıklandı

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KTFF Disiplin Kurulu Av Ahmet Mahirel başkanlığında toplanarak liglerde oynanan maçlardaki cezalıları ve cezalarını belirledi. Disiplin Kurulu en yüksek cezayı Cihangir futbolcusu Çağlar Toklu’ya verdi

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Cezalılar ve cezaları açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 30 Mart-1 Nisan 2019 tarihinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig, U21 1.Lig maçlarının ardından verilen cezaları açıkladı. Oynanan maçlar sonucunda 6 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düşerken, 18 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartını görerek 1 maç ceza aldı.

30 Mart 2019 - 1 Nisan 2019 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig ve U21 1.Lig maçları ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:                  

KIRMIZI KART CEZALILARI

TAKIM

FUTBOLCU

CEZA

CİHANGİR GSK

ÇAĞLAR TOKLU

3 MAÇ

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

TANER BİNGÖLLÜ

1 MAÇ

GÖNYELİ SK

HÜSEYİN CAN UĞURELLİ

2 MAÇ

OZANKÖY SK

CEMİL ŞENKARAMAN

3 MAÇ

ÇANAKKALE TSK

İBRAHİM BİLGİN

1 MAÇ

DEĞİRMENLİK SK

RECEP DAL

1 MAÇ

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR

FUTBOLCU

TAKIM

AYTUN ÖZNER AYGIN

OZANKÖY SK

ERDOĞ BARKINAY

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

MEHMET ÇAĞAKAN

YENİBOĞAZİÇİ DSK

DERVİŞ ÖZERALP

AKOVA VUDA TÇB

BEKİR BİLGİ

ÇANAKKALE TSK

TURGUT KAÇAR

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

EMRE ÖZSİN

MESARYA SK

ZİHNİ TEMELCİ

BİNATLI YSK

VOLKAN ÖZKAN

CİHANGİR GSK

YUSUF ŞAHİN KURUMUŞ

GÖNYELİ SK

BURKE CENKCİLER

GÖÇMENKÖY İYSK

İBRAHİM OKUR

AKOVA VUDA TÇB

HANNAN HORUŞ

GENÇLİK GÜCÜ TSK

ÇAĞRI BULDUK

ÇETİNKAYA TSK

ISSAC OWUSU

BOSTANCI BAĞCIL SK

ÖMER ERGÜN

ÇETİNKAYA TSK

ÖMER FURKAN YILMAZ

MORMENEKŞE GB

HASAN ILICAN

DOĞANCI SK

MTG U21, hükmen galip

Mağusa Canbulat Stadında oynanması gereken  MTG– GHE U21 Süper Lig maçına çıkmayan Girne Halk Evi hükmen mağlubiyet kararı ile birlikte (-) 3 puan cezasını da çarptırıldı.

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