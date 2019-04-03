Cezalılar ve cezaları açıklandı

KTFF Disiplin Kurulu Av Ahmet Mahirel başkanlığında toplanarak liglerde oynanan maçlardaki cezalıları ve cezalarını belirledi. Disiplin Kurulu en yüksek cezayı Cihangir futbolcusu Çağlar Toklu’ya verdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 30 Mart-1 Nisan 2019 tarihinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig, U21 1.Lig maçlarının ardından verilen cezaları açıkladı. Oynanan maçlar sonucunda 6 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düşerken, 18 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartını görerek 1 maç ceza aldı.

30 Mart 2019 - 1 Nisan 2019 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig ve U21 1.Lig maçları ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:

KIRMIZI KART CEZALILARI TAKIM FUTBOLCU CEZA CİHANGİR GSK ÇAĞLAR TOKLU 3 MAÇ KÜÇÜK KAYMAKLI TSK TANER BİNGÖLLÜ 1 MAÇ GÖNYELİ SK HÜSEYİN CAN UĞURELLİ 2 MAÇ OZANKÖY SK CEMİL ŞENKARAMAN 3 MAÇ ÇANAKKALE TSK İBRAHİM BİLGİN 1 MAÇ DEĞİRMENLİK SK RECEP DAL 1 MAÇ 4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR FUTBOLCU TAKIM AYTUN ÖZNER AYGIN OZANKÖY SK ERDOĞ BARKINAY MAĞUSA TÜRK GÜCÜ MEHMET ÇAĞAKAN YENİBOĞAZİÇİ DSK DERVİŞ ÖZERALP AKOVA VUDA TÇB BEKİR BİLGİ ÇANAKKALE TSK TURGUT KAÇAR YONPAŞ DUMLUPINAR TSK EMRE ÖZSİN MESARYA SK ZİHNİ TEMELCİ BİNATLI YSK VOLKAN ÖZKAN CİHANGİR GSK YUSUF ŞAHİN KURUMUŞ GÖNYELİ SK BURKE CENKCİLER GÖÇMENKÖY İYSK İBRAHİM OKUR AKOVA VUDA TÇB HANNAN HORUŞ GENÇLİK GÜCÜ TSK ÇAĞRI BULDUK ÇETİNKAYA TSK ISSAC OWUSU BOSTANCI BAĞCIL SK ÖMER ERGÜN ÇETİNKAYA TSK ÖMER FURKAN YILMAZ MORMENEKŞE GB HASAN ILICAN DOĞANCI SK

MTG U21, hükmen galip

Mağusa Canbulat Stadında oynanması gereken MTG– GHE U21 Süper Lig maçına çıkmayan Girne Halk Evi hükmen mağlubiyet kararı ile birlikte (-) 3 puan cezasını da çarptırıldı.