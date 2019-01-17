Cezalılar ve cezaları açıklandı

Disiplin Kurulu, U21 Süper Lig, U21 1.Lig ve U17 Ligi Yarı Final 1. maçlarının ardından verilen cezaları açıkladı. Gençler Birliği U21 Takımı antrenörü Cenk Şeren de 2 maç ile cezalandırıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 12-13 Ocak 2019 tarihinde oynanan U21 Süper Lig, U21 1.Lig ve U17 Ligi Yarı Final 1. maçlarının ardından verilen cezaları açıkladı. Oynanan maçlar sonucunda 2 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düştü. 1 yönetici/antrenör/personel ceza alırken, 8 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartlarını görerek 1’er maç ceza aldı. 12 Ocak 2019 - 13 Ocak 2019 tarihlerinde oynanan U21 Süper Lig, U21 1.Lig ve U17 Ligi maçları ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu'nun aldığı kararlar aşağıda belirtildiği gibidir: KIRMIZI KART CEZALILARI ESENTEPE KKSK HÜSEYİN BAHÇECİ 1 MAÇ ÇETİNKAYA TSK ERDEM ÇEVİKERLER 3 MAÇ ANTRENÖR / YÖNETİCİ / KULÜP PERSONELİ CEZALARI L. GENÇLER BİRLİĞİ SK CENK OSMAN ŞEREN 2 MAÇ 4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR FUTBOLCU TAKIM ERGÜN ALAGÜR DÜZKAYA KOSK ALİ SOYTÜRK ESENTEPE KKSK İZZET FURKAN DEMİR ESENTEPE KKSK EROL BULUT ÇETİNKAYA TSK ŞÜKRÜ HİLMİ ERDOĞAN ESENTEPE KKSK ARİF KARAMEZ KÜÇÜK KAYMAKLI TSK İRFAN ÖZBAYSAL YENİBOĞAZİÇİ DSK MUHAMMED SAİT KARTOPU ÇETİNKAYA TSK