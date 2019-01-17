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Cezalılar ve cezaları açıklandı

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Disiplin Kurulu, U21 Süper Lig, U21 1.Lig ve U17 Ligi Yarı Final 1. maçlarının ardından verilen cezaları açıkladı. Gençler Birliği U21 Takımı antrenörü Cenk Şeren de 2 maç ile cezalandırıldı

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Cezalılar ve cezaları açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 12-13 Ocak 2019 tarihinde oynanan U21 Süper Lig, U21 1.Lig ve U17 Ligi Yarı Final 1. maçlarının ardından verilen cezaları açıkladı. Oynanan maçlar sonucunda 2 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düştü. 1 yönetici/antrenör/personel ceza alırken, 8 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartlarını görerek 1’er maç ceza aldı.

12 Ocak 2019 - 13 Ocak 2019 tarihlerinde oynanan U21 Süper Lig, U21 1.Lig ve U17 Ligi maçları ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu'nun aldığı kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:                                                   

KIRMIZI KART CEZALILARI

ESENTEPE KKSK

HÜSEYİN BAHÇECİ

1 MAÇ

ÇETİNKAYA TSK

ERDEM ÇEVİKERLER

3 MAÇ

 ANTRENÖR / YÖNETİCİ / KULÜP PERSONELİ CEZALARI

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

CENK OSMAN ŞEREN

2 MAÇ

 4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR

FUTBOLCU

TAKIM

ERGÜN ALAGÜR

DÜZKAYA KOSK

ALİ SOYTÜRK

ESENTEPE KKSK

İZZET FURKAN DEMİR

ESENTEPE KKSK

EROL BULUT

ÇETİNKAYA TSK

ŞÜKRÜ HİLMİ ERDOĞAN

ESENTEPE KKSK

ARİF KARAMEZ

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

İRFAN ÖZBAYSAL

YENİBOĞAZİÇİ DSK

MUHAMMED SAİT KARTOPU

ÇETİNKAYA TSK
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