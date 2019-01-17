Cezalılar ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 12-13 Ocak 2019 tarihinde oynanan U21 Süper Lig, U21 1.Lig ve U17 Ligi Yarı Final 1. maçlarının ardından verilen cezaları açıkladı. Oynanan maçlar sonucunda 2 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düştü. 1 yönetici/antrenör/personel ceza alırken, 8 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartlarını görerek 1’er maç ceza aldı.
12 Ocak 2019 - 13 Ocak 2019 tarihlerinde oynanan U21 Süper Lig, U21 1.Lig ve U17 Ligi maçları ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu'nun aldığı kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:
|
KIRMIZI KART CEZALILARI
|
ESENTEPE KKSK
|
HÜSEYİN BAHÇECİ
|
1 MAÇ
|
ÇETİNKAYA TSK
|
ERDEM ÇEVİKERLER
|
3 MAÇ
|
ANTRENÖR / YÖNETİCİ / KULÜP PERSONELİ CEZALARI
|
L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
|
CENK OSMAN ŞEREN
|
2 MAÇ
|
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR
|
FUTBOLCU
|
TAKIM
|
ERGÜN ALAGÜR
|
DÜZKAYA KOSK
|
ALİ SOYTÜRK
|
ESENTEPE KKSK
|
İZZET FURKAN DEMİR
|
ESENTEPE KKSK
|
EROL BULUT
|
ÇETİNKAYA TSK
|
ŞÜKRÜ HİLMİ ERDOĞAN
|
ESENTEPE KKSK
|
ARİF KARAMEZ
|
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
|
İRFAN ÖZBAYSAL
|
YENİBOĞAZİÇİ DSK
|
MUHAMMED SAİT KARTOPU
|
ÇETİNKAYA TSK